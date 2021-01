URGENT : Alpha Condé dévoile une partie de son gouvernement

Le président Alpha Condé se plait-il à tenir les Guinéens en haleine par rapport à la composition du gouvernement? En tout cas, alors que l’impatience était déjà à son comble, deux mois après la confirmation de la victoire du chef de l’Etat à l’élection présidentielle du 18 octobre, celui-ci n’a dévoilé ce soir qu’une partie seulement de son gouvernement. Des 36 ministères et du secrétariat général rendus publics hier lundi à travers l’ossature gouvernementale, seuls 16 sont meublés. Et comme on le pressentait, pas de grands changements. On notera toutefois que le ministère des Affaires étrangères change de titulaire. Ibrahima Kalil Kaba communément appelé Lilou devient le nouveau chef de la diplomatie guinéenne. Mamady Touré, son prédécesseur rejoint le grand garage comme ministre d’Etat, conseiller à la présidence de la République. Autre fait majeur, Moustapha Naïté n’est plus ministre des Travaux publics. Le département sera désormais géré par Kadiatou Emilie Diaby, précédemment fonctionnaire à la BAD. Cependant, la totalité du gouvernement n’étant pas rendue publique, il faudra se garder de conclusions hâtives. De même, Zenab Nabaya Dramé, dont le nom a récemment été cité dans un scandale de corruption portant sur plus de 200 milliards GNF, a été confirmée à son poste de ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Enfin, la jonction de l’élevage à l’agriculture profite plutôt à Roger Patrick Millimono qui devient ministre délégué en charge de ces deux secteurs.

Bref, ci-dessous les 16 ministres dont les noms ont été dévoilés ce soir

Ministre d’Etat, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale : Mohamed Diané Ministre d’Etat, conseiller spécial du président de la République, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises : Tibou Kamara Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes : Mouctar Diallo Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : Général Bouréma Condé Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Damantang Albert Camara Ministre de la Justice, Garde des sceaux : Me Mory Doumbouya Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger : Ibrahim Kalil Kaba Ministre du Plan et de Développement économique : Mama Kany Diallo Ministre de l’Economie et des Finances : Mamadi Camara Ministre du Budget : Ismaël Dioubaté Ministre délégué à la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage : Roger Patrick Millimono Ministre des Travaux publics : Kadiatou Emilie Diaby Ministre de l’Energie : Bountouraby Yattara Ministre de la Santé : Général Remy Lamah Ministre des Droits et de l’autonomisation des femmes : Hawa Béavogui Ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de l’Emploi : Zenab Nabaya Dramé

