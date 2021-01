N’ZÉRÉKORÉ : un rapport accablant sur le front des droits de l’homme

Il s’agit du rapport annuel du Collectif des ONG de la région évoluant dans le secteur de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Fruit d’enquêtes et d’un inventaire des documents relatifs relatifs aux violations des droits de l’homme perpétrées dans le sillage des conflits et autres violences que la région a connus au cours de la période 2019-2020. Ne se bornant pas à faire les constats de violation des droits humains, le rapport est également assorti de recommandations à l’endroit notamment des autorités, des forces de défense et de sécurité et des autorités judiciaires.

Ci-dessous le rapport