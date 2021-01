N’ZÉRÉKORÉ : l’intronisation de deux patriarches fait couler beaucoup de salive

Depuis quelques semaines, la ville de N’Zérékoré connait une situation inédite avec l’intronisation de deux patriarches. Face à cette situation, certains fils natifs de la localité interpellent les autorités à tous les niveaux de respecter et de faire respecter les valeurs coutumières, mais aussi à la famille Zegbéla (fondatrice de la ville) de respecter la hiérarchie pour l’accession au trône.

Ce vendredi 22 janvier 2021, c’est l’Amicale des anciens combattants natifs de N’Zérékoré qui est montée au créneau pour se faire entendre. Ces militaires à la retraite regrettent ce qui se passe actuellement dans la ville, depuis de le décès de Molou Holomo Hazaly Zogbélémou, l’ancien patriarche mort en décembre 2020. « Ce qui se passe ici actuellement ne se passe nulle part en Guinée ; que ça soit en Haute-Guinée, au Fouta ou en Basse-Guinée. Ce ne sont pas toutes les communautés qui y vivent qui choisissent le patriarche. Ce à quoi on assiste à N’Zérékoré est déshonorant pour nous. Nous, nous intervenons non pas dans un cadre politique, mais en tant que fils de la contrée. Et on connaît les principes pour désigner un patriarche », a indiqué Pépé Jean Francis Loua, colonel à la retraite.

Et de poursuivre : « Dans cette affaire, il y a des mains noires derrière. Ils sont en train de tromper David et il faut que lui, David (l’un des deux patriarches intronisés, ndlr), il prenne conscience, en disant que “Je suis avec mes papas”. Ceux-là qui sont en train de le tromper doivent arrêter. Ils ne faut pas qu’ils cherchent à diviser les fils d’une même famille pour leurs intérêts égoïstes. Nous en appelons à tous de s’impliquer pour trouver rapidement la solution à ce problème de patriarches, qui est une première dans l’histoire de notre ville ».

Intervenant dans le même sens, cet autre militaire à la retraite, a assuré que leur objectif, c’est l’instauration de la paix dans leur N’Zérékoré natale. « Nous avons été dans des missions de maintien de la paix en Guinée-Bissau, au Libéria, en Angola… On ne peut pas rester ici chez nous et que les choses qui peuvent troubler la quiétude sociale se passent sans qu’on n’ait notre mot à dire. Ça serait irresponsable de notre part. Si David Massa Zogbélémou veut achever l’œuvre de son défunt père qui est le maintien de la paix ici comme il l’a dit, il doit rejoindre les frères de son père. Il doit être à leurs côtés. Dans l’entente, ils pourront le faire. Il devrait accepté le choix de ses papas et frères porté sur Gokoiya Lambert Zogbelémou, le jeune frère de son père. Dans une société comme la nôtre, c’est une équipe qui gagne. Il faut que la vérité soit dite », a insisté Joseph Luther Lamah, commandant à la retraite.

Depuis quelques semaines deux groupes se disputent le patriarcat. Deux patriarches ont été intronisés distinctement dans l’imbroglio total : Gokoiya Lambert Zogbélemou, choisi par les 13 représentants des sept familles Zogbéla, fondatrice de N’Zérékoré, puis intronisé le 8 janvier dernier et David Massa Zogbélémou, choisi par les 9 communautés vivant à N’Zérékoré, qui, à son tour, a été intronisé le 19 janvier 2021.

Pour bon nombre d’observateurs, cette situation doit être prise au sérieux au plus vite pour résoudre le différend afin d’éviter l’irréparable.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com