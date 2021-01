CONGO-BRAZZAVILLE : vers un nouveau mandat pour Sassou Nguesso

Si en Guinée et en Côte d’Ivoire, c’est du troisième mandat qu’Alpha Condé et Alassane Ouattara viennent respectivement de rafler dont on se plaint, au Congo-Brazzaville, le temps que le président Denis Sassou Nguesso a passé à la tête du pays ne se compte pas en termes de mandat. Il est en place depuis un total de 36 ans. Mais chez lui, la retraite n’est toujours pas à l’ordre du jour. Après la réforme constitutionnelle d’octobre 2015, en vertu de laquelle il avait fait sauter le verrou de la limitation liée à l’âge, il peut potentiellement demeurer en place jusqu’en 2031. D’ores et déjà, à la faveur de la présidentielle prévue en mars prochain, il se porte candidat. Et bien sûr, sa réélection ne sera qu’une simple formalité. Face à une opposition aussi divisée que fragilisée et un peuple résigné, voire accommodant, il n’a pas de véritable souci à se faire. Même si la crise économico-financière qui tenaille le pays depuis des années met fortement en cause son bilan.

En Afrique, les dirigeants qui ont à cœur de s’éterniser pouvoir ont tendance à justifier leurs velléités en citant les dragons asiatiques que sont notamment la Corée du nord, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Quand ces derniers ont émergé du lot, dans la seconde moitié du siècle dernier, les questions de démocratie et des droits de l’homme n’étaient pas en effet en vogue pour entraver leurs dirigeants, entend-on souvent dans certains milieux de pouvoir en Afrique. Mais ce que nos potentats oublient souvent de prendre en compte, c’est qu’en Afrique la longévité au pouvoir n’a jamais débouché ni sur la consolidation des Etats, ni sur le développement des pays. Au contraire, plus on dure au pouvoir, plus les populations se paupérisent. L’exemple type nous est d’ailleurs offert par la situation économique qui prévaut aujourd’hui encore au Congo-Brazzaville. Le président qui s’y trouve a 77 ans et cumule 36 ans au pouvoir. Mais le pays est aujourd’hui en récession. La croissance dépasse -12 %. Le pays subissant tout particulièrement les effets de la maladie du coronavirus sur les prix du pétrole, principale richesse du Congo. Car en dépit de toutes les mises en garde, les dirigeants congolais n’avaient jamais véritablement entrepris des efforts de diversification de l’économie nationale. Et aujourd’hui, il vit sous perfusion des institutions de Breton Woods. Mais cette situation ne gêne aucunement le président Denis Sassou Nguesso qui, au contraire, entend briguer un nouveau mandat de 5 ans qu’il va surement remporter.

La situation étant pratiquement identique au Cameroun, au Tchad, au Zimbabwe, en Ouganda, etc. où les dirigeants cumulent plus de 30 ans au pouvoir, la société civile africaine devrait se saisir de ce sujet. En effet, si le printemps arabe, puis les précédents sénégalais, burkinabè et dans une certaine mesure congolais (RDC) avaient laissé poindre un mince espoir quant au recul des partisans du pouvoir à vie sur le continent, la tendance inverse semble avoir repris le dessus. Les cas guinéen et ivoirien ont particulièrement rebattu les cartes. Et puisqu’il y va de l’avenir du continent et de celui de ses nombreux habitants, on ne pas le droit de céder à la résignation. Quitte à bâtir des synergies panafricaines. La réalisation des belles perspectives que la quasi-totalité des think tank prédisent pour le continent africain est à ce prix.

Boubacar Sanso BARRY