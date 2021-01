KANKAN : la grève du SNE perturbe les cours au secondaire

La grève déclenchée par le Syndicat national de l’éducation (SNE) reste largement suivie ce lundi par les enseignants du public de la commune urbaine de Kankan. C’est du reste le constat fait ce matin par le correspondant régional du Djely basé dans la capitale de la Haute Guinée.

Alors que les portes de l’université Julius Nyerere de Kankan restent encore fermées, ce sont les enseignants du secondaire qui, à leur tour, décident de bouder les classes ce lundi 25 janvier 2021. Du lycée régional Almamy Samory Touré à celui du 3 avril, par ceux de Marien N’Gouabi et de Morifindjan Diabaté, les cours sont presque perturbés partout. Les enseignants exigent le paiement intégral de leurs primes d’incitation promises par le gouvernement. Sollicité par notre rédaction, Mory Kaba, secrétaire régional du SNE évoque les raisons du débrayage : » Cet état de fait est une façon d’exprimer notre mécontentement face à une décision de l’État. Quand l’équipe de recensement des enseignants est arrivée, elle n’a recensé que les enseignants en situation de classe et omis les encadreurs. Pourtant, ce sont ils sont toujours les derniers à quitter les écoles. Nous disons que cette affaire de primes d’incitation devient une affaire d’injustice et c’est pourquoi nous invitons le gouvernement à revoir sa stratégie. Il y a aussi un deuxième groupe d’enseignants qui avaient été aussi omis et jusque-là, ils ne perçoivent rien et c’est la même situation pour nos amis qui sont malades. Quand on est malade, on est toujours enseignants quand même ».

Poursuivant, notre interlocuteur martèle : « Nous exigeons le paiement intégral de nos primes d’incitation ». D’autant que, selon lui, lors de la dernière paie, le versement des deux mois qui était prévu, n’avait pas été honoré. « A notre fort étonnement, nous n’avons reçu qu’un seul mois avec toutes les tracasseries », explique-t-il. Et le syndicaliste de menacer : « Si après ces trois jours de grève, nous n’avons pas gain de cause, nous appellerons à un boycott illimité jusqu’à la satisfaction de nos revendications ».

Candidat au baccalauréat unique session 2021, Mohamed Cissé, qui redoute les conséquences des perturbations sur sa préparation, adresse son cri de cœur au président Alpha Condé. « Nous ne voulons pas que cette année soit comme les années précédentes. Nous sommes l’avenir de ce pays et pour y arriver, il faut être au moins avoir le minimum de formation », dit-il au chef de l’Etat.

Proviseur au lycée 3 avril, Lanciné Keita a fait le choix de libérer les élèves. Il s’en explique : « Sur les 18 enseignants programmés, 16 étaient là et nous étions en classe jusqu’à 10 heures. Mais on a décidé de libérer nos élèves pour éviter les jets de pierres, vu que dans les trois autres lycées publics, il n’y a pas de cours. Sinon, on n’a rien reçu comme document administratif attestant la grève. C’est dans la rue qu’on a eu la nouvelle ».

Selon les statistiques fournies par les responsables locaux du Syndicat national de l’éducation (SNE), environ 10 % des enseignants de Kankan sont sans primes depuis une année.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com