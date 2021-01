KANKAN : le coordinateur du RPG donne son avis sur la composition du gouvernement

Depuis quelques jours, le RPG est en proie à une crise interne. En effet, au sein du parti au pouvoir certains critiquent la façon dont les nominations se font au sein notamment du gouvernement. D’autres par contre estiment qu’il faut laisser le chef de l’Etat user de ses prérogatives exclusives de choisir ses collaborateur. Entre les deux camps, la tension est telle que le ministre de la Défense, l’autre figure symbolique du parti, a cru devoir sortir de son silence pour donner son avis. Avis plutôt favorable au second camp. Pour notre part, nous sommes allés à la rencontre du coordinateur régional du parti à Kankan afin de savoir ce qu’il pense de tout ce débat.

Au RPG-arc-en-ciel, le défi que les responsables et les militants ont à relever est d’éviter le sort des deux partis (PDG et PUP) qui ont géré le pays durant les deux premiers régimes, mais qui sont littéralement aujourd’hui dans les oubliettes. C’est essentiellement ce qui pousse certains militants à élever la voix quand ils estiment que certaines décisions des dirigeants actuels pourraient porter préjudice au parti dans la futur. Mais ces voix dissonantes ne passent pas toujours. Ainsi qu’on le constate d’ailleurs aujourd’hui à propos de la constitution de l’équipe gouvernementale. La démarche du chef de l’Etat révèle en effet une faille importante au sein du parti. Ce que ne comprends pas le N°1 du parti en Haute Guinée : « Tout le monde veut être ministre et chacun est ministrable, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, mais la décision finale revient au président; qui sait nommer les gens à leurs postes« .

Parlant de la façon dont les nominations sont faites, Mamby Camara dit ne pas comprendre non plus l’indignation des uns et des autres. « Depuis 2010, c’est comme cela que les nominations sont faites« , rappelle-t-il en effet. Il promet toutefois qu’au bout de la ligne, les uns et les autres se reconnaîtront dans l’équipe gouvernementale que le président Alpha Condé mettra sur pied. « Les prochains jours les gens vont être satisfaits du prochain gouvernement« , assure-t-il. Il trouve néanmoins normal que certains soient frustrés. « Cela se passe partout dans le monde à l’approche d’un remaniement ministériel« , dit encore Mamby. Ceci étant, selon lui, « la vérité est que tous ce qui se sentent frustrés (N’bany Sangaré et Lansana Komara) ne peuvent pas aujourd’hui quitter le navire du parti car ils sont les militants des premières heures« .

Mamby Camara approuve en particulier la sortie du ministre de la Défense, Dr. Mohamed Diané. Il fallait en effet, selon lui, mettre fin à la confusion et à la zizanie. « Le ministre Diané est venu mettre tout au clair, les gens ne peuvent pas exprimer leurs mécontentements et coller cela au bureau politique national du parti. Vous savez, Dr. Mohamed Diané est le régulateur du parti, du fait de sa constance« .

Au cours de l’entretien, Mamby Camara a toutefois fait cette annonce : « le RPG pourrait avoir un nouveau président les prochains jours. Après le travail de base qui s’organise, il y aura beaucoup de changements au sein du parti et les jeunes seront dans des instances de prises de décisions« .

Est-ce un effet d’annonce destiné à calmer la fronde des jeunes? Les prochains jours devraient nous édifier.

Michel Yaradouno kankan pour le djely.com