La sanction prise contre la chanteuse Tenin Diawara finalement levée !

C’est un ouf de soulagement pour la chanteuse Tenin Diawara ! L’auteure du titre Guinè Bareya mara, qui était suspendue de toute prestation scénique par l’Agence guinéenne de spectacles depuis le 8 janvier dernier, peut de nouveau monter sur scène.

La note officialisant la levée de sa suspension a été lue mardi 26 janvier 2021 par Sayon Bamba, la directrice générale de l’Agence guinéenne de spectacles. Il est de nouveau autorisé à l’artiste de faire des prestations scéniques et artistiques sur l’ensemble du territoire national « dans le strict respect de la réglementation en vigueur ».

« Nous n’avons aucunement l’intention de briser sa carrière ou de l’empêcher d’exercer son métier. Nous prions pour qu’elle aille le plus loin possible (…) Quand on a vu les images (de son concert jugées obscènes), on ne pouvait pas ne pas réagir. Mais j’ai été touchée par le message de Tenin Diawara qui est un message qui nous a réconfortés. Elle a reconnu les faits et elle a compris. Nous ne sommes pas là pour punir dans le vide », a expliqué Sayon Bamba dans une publication postée sur Facebook.

Balla Yombouno