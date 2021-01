Souffrante depuis plusieurs mois d’une hernie ombilicale, Angèle Yoyo Kpoghomou – albinos âgée d’une trentaine d’années – a subi avec succès son opération. Cela, grâce à un SOS qu’elle avait lancé en décembre dernier et qui est tombé dans les oreilles du directeur national de la pharmacie et du médicament. L’opération s’est déroulée ce lundi 25 janvier à l’hôpital régional de N’Zérékoré.

Selon le directeur général de l’hôpital qui a procédé à cette intervention chirurgicale, la patiente se porte bien après l’opération. « C’est une patiente qu’on a reçue il y a à peu prêt deux semaines et qui souffrait d’une hernie de la ligne blanche, qui est une pathologie. Comme c’est une personne vulnérable, on a pris la décision de l’aider. L’intervention s’est très bien passée. Aujourd’hui, elle parvient à se déplacer et faire des petits mouvements », a indiqué Dr Kaba Kéita.

Après son opération, Yöyö Angèle Kpoghomou – qui ne savait pas à quel sein se vouer – ne trouve pas suffisamment de mots pour remercier les personnes de bonne volonté qui lui sont venues en aide. « Je suis sans mots. J’étais souffrante et j’ai lancé un SOS aux personnes de bonne volonté. Voilà, mon cri de cœur a été entendu. Je viens de suivre une opération chirurgicale grâce au directeur de l’hôpital et son staff, mais surtout le directeur national de la pharmacie et du médicament, Dr Nyakoye Gomou, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette intervention. L’opération s’est très bien déroulée et je me porte bien. Mille mercis à eux », a-t-elle déclaré.

Joint au téléphone par Ledjely.com, Dr Nyakoye Gomou, a justifié cette assistance sanitaire en ces termes : « S’il y a eu gain de cause, c’est grâce à la presse qui a relayée cette information. J’ai fait cette assistance pour sauver une vie. Puisque, c’est une personne démunie. Je remercie le directeur de l’hôpital régional de N’Zérékoré et sa responsable de la pharmacie pour leur accompagnement ».

Aux dires du responsable d’une association d’aide aux personnes albinos basée dans la région de la Guinée forestière, les porteurs d’albinisme sont rejetés et marginalisés au sein de leurs communautés.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com