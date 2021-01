GOUVERNEMENT : enfin de nouvelles têtes !

Des épisodes du feuilleton de la composition du premier gouvernement du troisième mandat, jusqu’ici rendus publics, celui de ce mercredi 27 janvier est celui qui comporte le plus de nouvelles têtes. Quatre au total, sur une liste de onze nouveaux ministres dévoilés. On a déjà, comme nous le relevions dans notre précédente dépêche, le ministère de la Jeunesse qui n’est plus à la tête duquel ne se trouve plus Mouctar Diallo, mais Mme Assiatou Baldé. Mais il y a également le ministère des Transports qui sera désormais géré par l’ancien ambassadeur de la Guinée en Russie. De même, l’ancienne responsable des femmes de l’Union des forces républicaines (UFR), Hadja Aïssata Daffé, qui prend la tête du ministère de l’Action sociale et de l’Enfance. Enfin, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, lesté des Sports, sera dorénavant sous la direction de Mme Sona Konaté. S’ajoute à cela le fait que d’une part, Aboubacar Sylla, s’en va à l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l’autre que Mariama Sylla, que croyait évincée du navire gouvernemental, reprenne le Commerce.

Dans le détail, voici la liste des élus de ce soir

Ministre d’Etat, ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts : Oyé Guilavogui Ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Aboubacar Sylla Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique : Saïd Oumar Koulibaly Ministre du Commerce : Mme Mariama Camara Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeunes : Mme Assiatou Baldé Ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime : Frédéric Loua Ministre de l’Information et de la Communication : Amara Somparé Ministre des Transports : Mohamed Keïta, précédemment ambassadeur de la Guinée en Russie

Ministre en charge des Investissements et des Partenariats publics-privés : Gabriel Curtis Ministre des Hydrocarbures : Zakaria Koulibaly Ministre de la Culture et du Patrimoine historique : Mme Sona Konaté Ministre de l’Action sociale et de l’Enfance : Mme Aïssata Daffé, ancienne députée

Si l’on s’en tient à l’ossature du gouvernement publiée à travers un autre décret rendu public le 18 janvier dernier, il ne reste plus trois départements à meubler. Il s’agit de:

Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale Ministère de la Coopération et de l’Intégration africaine Secrétariat général des Affaires religieuses.

