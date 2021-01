KANKAN : un incendie d’origine inconnue ravage une maison et son contenu

Un incendie s’est déclaré ce matin, aux environs de 11 heures, au quartier Briqueterie, dans la commune urbaine de Kankan. Un bâtiment composé de deux chambres, salon, douche et magasin, et tout son contenu ont été touchés par le feu, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée présent sur les lieux.

C’est une famille qui a vu le dur labeur de plusieurs années partir en fumée ! Habits, armoires, congélateurs, matelas, téléviseurs et autres objets de valeur qui ont été réduits en cendres.

Selon les victimes, l’origine du feu est pour le moment inconnu. « J’étais ce matin dans mon magasin quand j’ai été appelé pour me dire qu’il y avait le feu au domicile de mon défunt jeune frère. C’est ainsi que je me suis précipité pour me venir ici. On ne sait pas pour l’instant l’origine réelle de ce feu. Car l’électricité de la société EDG ne vient pas la journée. Il pourrait s’agir des installations des panneaux solaires qui s’y trouvent », a déclaré Elhadj Karim Diakité.

Poursuivant, cet interlocuteur très touché se dit réconforté par le soutien apporté par les voisins et l’intervention du service des sapeurs-pompiers. « On a perdu beaucoup de choses. Mais Dieu merci, aucune personne n’y a perdu la vie. Les voisins sont aussi à remercier, ils se sont battus pour diminuer drastiquement les dégâts, et à cela s’ajoutent les agents du service de protection civile qui sont intervenus, épaulés des jeunes du quartier ».

Sur les lieux, le capitaine Keita Masar du service des sapeurs-pompiers est revenu sur le travail abattu par son équipe. « Quand on nous a appelés, nous sommes rapidement venus (…) D’autres bâtiments pouvaient aussi prendre feu. Avec les citoyens, on a maîtrisé le feu. Nous ne connaissons pas encore l’origine de cet incendie », a-t-il expliqué.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com