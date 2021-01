Alpha Condé crée le « Cadre permanent de dialogue politique et social »

Est-ce à la réponse du président Alpha Condé aux appels qui, ces derniers temps, ont été lancés aussi bien par la communauté internationale que par des acteurs guinéens? Probablement. En tout cas, au nombre de séries que le chef de l’Etat a rendus publics ce mercredi 24 janvier 2021, il y avait celui relatif à la création du « Cadre permanent de dialogue politique et social ».

L’acte signé par le président de la République comporte dix-neuf article dont le premier dispose qu’il « est créé en république de Guinée un cadre permanent de dialogue politique et social chargé d’organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux« .

Et l’article 2 de préciser : « Le Cadre permanent de dialogue politique et social est une plateforme permanente de concertation et d’échanges entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d’intérêt national« .