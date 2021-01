CHAN 2021 : le Syli se qualifie laborieusement en quart de finale

Kanfory Lappé Bangoura et son équipe sont en quarts de finale. La nouvelle réjouit tous les supporters guinéens. Mais que ce fut haletant ! En tout cas, les choses n’ont pas été faciles que le laissait croire tout particulièrement la première sortie du Syli national.

Pourtant, même ce mercredi, dans l’antre du stade de la Réunification de Douala, les choses semblaient bien parties pour le Syli de Guinée. En effet, dès la 5ème minute de la rencontre, le penalty concédé par la défense adverse plaçait la Guinée dans de bonnes dispositions. D’autant que la faute est tout de suite convertie en but par Yacouba Gnagna Barry. Les Guinéens ont alors cru qu’on est parti pour une soirée tranquille. Erreur.

En effet, comme si cet avantage était immérité, l’équipe guinéenne qu’on a vue par la suite sur le terrain était totalement désorganisée. A l’inverse, les Tanzaniens, piqués au vif et sachant que leur destin se jouait dans cette rencontre-là, ont mis la pression. Coupant le lien entre la défense et les attaquants guinéens, ils ont multiplié les incursions en direction des buts gardés par Moussa Camara. Aussi, c’est en toute logique qu’ils sont récompensés d’un but égalisateur à la 20ème minute du match. Et sur ce score que les équipes rejoignent les vestiaires au terme de la première période.

A la reprise, les choses ne s’améliorent pas fondamentalement dans les rangs guinéens. Le Syli est toujours celui qui subit. Une tendance qui se confirme avec l’inscription du second but tanzanien à 20ème minute du terme de la rencontre. Ce maudit destin ne lâche pas le foot guinéen, ont dû se dire intérieurement les supporters. En effet, avec un tel score, ç’aurait été le retour à la maison. Mais très heureusement, cette incertitude ne sera pas éternisée. Six minutes en effet après le but tanzanien, c’est Kantanbadouno qui, en reprenant de la tête un centre de Mohamed Bangoura, offrait l’égalisation à son équipe. Dans les kiosques à café de Conakry, c’est la délivrance et l’explosion de joie ! Et ce match nul, le Syli national le tiendra jusqu’à la fin du match. Sachant que le résultat le qualifiait pour le tour suivant. L’objectif est donc au rendez-vous. En dépit des frayeurs.

La Guinée reste donc dans la compétition, au moins jusqu’au 31 janvier prochain. Ce jour-là en effet, au titre des quarts de finale, le Syli national croisera le fer avec le Rwanda. En se classant 1er de son groupe, il évite en effet le Maroc que les Zambiens qui ont fait également match nul (0-0) avec la Namibie vont devoir affronter. Et une nouvelle fois, avec les prières de tous les Guinéens, l’équipe portera avec elle l’espoir de toute la nation.

