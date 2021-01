MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS : Moustapha Naïté passe la main à Kadiatou Émilie Diaby

Le ministre sortant des Travaux publics, Moustapha Naïté, a passé la main à la nouvelle patronne du département, Kadiatou Émilie Diaby. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce vendredi 29 janvier 2021 dans les locaux dudit ministère, en présence du ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

S’adressant aux cadres du département, Moustapha Naïté, le désormais ancien ministre des Travaux publics, les a remerciés pour les deux années et demi de collaboration avec eux dans le but d’atteindre les objectifs assignés audit ministère. « Sous l’autorité du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ensemble – en dépit des nombreux difficultés – nous avons pu enclencher une réelle dynamique et mettre en route l’ensemble des grands travaux routiers qui concrétisent la vision du chef de l’État dans le secteur des infrastructures routières. Il ne s’agit pas non plus de dire ici que la lettre de mission a été intégralement respectée. Non, ce n’est pas possible ! Ce serait pure démagogie. Mais je pense sincèrement que grâce à votre mobilisation, votre travail ardu et votre entière disponibilité, l’opinion publique se rend désormais compte de l’immensité de ce qui se fait dans ce secteur », a-t-il souligné.

La ministre entrante, Kadiatou Émilie Diaby, qui aura désormais la lourde tâche de conduire les destinées de ce département, a remercié son prédécesseur pour le travail accompli sous son leadership. « Grâce à Dieu, Monsieur le ministre, vous nous avez légué des acquis concrets, et certains sur lesquels nous allons travailler pour les consolider pour le développement du secteur du transport en Guinée », s’est-elle félicitée.

Et de lancer aux cadres des Travaux publics : « Je suis fière de me joindre à votre équipe pour apporter mon humble contribution aux réalisations du programme de développement des infrastructures routières, tel que le veut le président de la République. A cet effet, j’ai besoin de votre ferme et sincère collaboration pour mener à bien la mission dévolue à notre département. Je sais que je peux compter sur vous tous sans exception pour réaliser les objectifs et atteindre les résultats qui nous ont été fixés. Pour ma part, je veux vous rassurer de mon engagement total à faire de ce département stratégique l’exemple de ce que peut être une gestion axée sur le résultat en Guinée. Je vous rassure également de mon entière disponibilité ».

En présidant cette cérémonie de passation de service, Naby Youssouf Kiridi Bangoura est revenu sur la vision, selon lui, du chef de l’État dans le domaine des travaux publics. « Nous voyons que le pays est un chantier, nous voyons qu’à l’horizon du mois de juin-juillet peut-être que nous serons déjà à trois heures entre Conakry et Mamou, grâce aux travaux en cours qui seront terminés. Tout cela grâce à la vision du président de la République, la confiance des partenaires au développement, mais aussi l’énergie et l’ingénierie des cadres de ce département. Je voudrais donc vous appeler à vous mettre à la disposition de la vision du président de la République et sous le leadership de la ministre entrante (…) Les travaux en cours sont une chose, leur maintien dans la durée en est une autre. Et l’une des choses que nous notons dans ce département, c’est que ça commence à s’améliorer. Souvent, nous construisons vite les routes, mais nous les entretenons très mal », a fait remarquer le ministre secrétaire général à la Présidence de la République.

Balla Yombouno