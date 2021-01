MÉDIAS : vers la relance du Djassa d’or

Procéder au lancement officiel du concours « Djassa d’or » qui, depuis 2016 était à l’arrêt pour diverses raisons, est l’objectif d’une conférence de presse organisée par l’agence Djassa Multi Communication ce vendredi 29 janvier Conakry. Cette rencontre avec des hommes de médias et d’autres personnalités s’inscrit dans le cadre de la tenue de la sixième édition de la grande nuit des médias guinéens, sous le thème « Médias et réseaux sociaux : opportunités ou menaces pour les médias classiques ».

Medine Magbè Konaté, la présidente de la dite agence, a d’abord demandé l’observation d’une minute de silence pour rendre hommage aux journalistes décédés avant d’entamer son discours. Elle a expliqué les motifs du concours : « Ce rendez-vous marque le point de départ de la sixième édition de la grande cérémonie de distinction des médias. Distinguer les plus méritants dans le but de qualifier les différents corps de métier du journalisme et également pour les organisateurs de Djassa d’or une invite a l’émulation au sein de la corporation. Reconnaître les mérites des collaborateurs, c’est reconnaitre la qualité d’un travail bien fait. C’est également favoriser l’esprit d’initiative et motiver et maintenir un haut niveau de performance des confrères d’une part et d’autre part aider à sortir de l’ombre ceux qui dans les salles de rédaction donnent le meilleur d’eux-mêmes pour rendre plus beau le métier déjà qualifié de noble ».

Surpris du choix porté à sa personne pour lancer officiellement le concours, Hasmiou Souaré, directeur général adjoint de l’AGUIPE, dit être honoré. Selon lui, les journalistes ont besoin d’être célébrés. Cet évènement récompense les meilleurs dans le milieu de la presse et vise à créer de l’émulation au sein de la corporation, a-t-il indiqué.

Pour la compétition, trois sujets sont retenus : l’immigration, les violences conjugales, les réseaux asociaux et le type de communication en période de crise sanitaire (Covid-19). L’enquête, le reportage et l’interview sont les genres journalistiques recommandés pour les participants des différents médias.



Mariama Ciré Diallo