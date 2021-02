Le SADEN 2021 : Une édition placée sous le signe de la relance entrepreneuriale

Conakry, le 1er février 2021 – Organisé en collaboration avec l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) est le plus important rassemblement des Entrepreneurs en Guinée. Depuis 2 ans, il se positionne comme l’évènement annuel de promotion et d’appui au développement des entreprises en Guinée en accompagnant les porteurs de projets dans le lancement de leurs activités, les jeunes dirigeants et gérants confirmés à accélérer leur business. Avec plus de 2.500 visiteurs par jour en 2020, la dynamique et l’attractivité de l’événement sont établies.

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ENTREPRENEURS EN GUINÉE

Résister à la crise, rebooster votre business et créer des opportunités maintenant, telles sont les ambitions de cette 3ème édition placée sous le signe de la relance entrepreneuriale post-Covid. Le contexte actuel de la pandémie contraint les entrepreneurs de s’interroger sur leur avenir et pour ceux qui allaient mettre en place leur projet à réfléchir davantage à l’opportunité ou non de le faire.

Face au contexte sanitaire et ses conséquences économiques sur les entreprises et les populations, plus que jamais en 2021, le SADEN se montre présent au côté des entrepreneurs pour dynamiser l’économie guinéenne. Créer, inspirer, transformer, développer, innover, stimuler, anticiper, résister sont autant d’objectifs qui résonnent encore plus fort aujourd’hui aux oreilles de tous les entrepreneurs.

Créateurs, repreneurs, dirigeants de TPE/PME, ne manquez pas ce rendez-vous indispensable en présence des acteurs clés du monde de l’entrepreneuriat.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À DES BESOINS CIBLES

Formidable occasion de pouvoir rencontrer, en 48 heures, tous les meilleurs experts de l’entrepreneuriat, le SADEN est aussi une opportunité unique de pouvoir trouver l’inspiration, tester son idée, s’implanter sur le territoire, bénéficier de conseils gratuits et personnalisés, financer et accélérer son projets, découvrir de nouvelles solutions de développement, recruter un associé ou un collaborateur ou encore partager son expérience et celles de grands entrepreneurs.

Pour cette nouvelle édition, au-delà des mesures sanitaires dont les gestes barrières, qui seront scrupuleusement respectées à l’entrée et à l’intérieur du salon, le SADEN proposera cette année encore avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial :

✓Des expériences immersives et participatives

✓Des animations attractives

✓Des ateliers et formations personnalisés et thématiques

✓Des séances de coaching

✓Des rencontres B2B, B2C

Des sessions plénières et ateliers seront mis en place pour vivre l’esprit d’entreprise de façon plus intense et aller toujours plus loin pour former, entourer, inspirer et connecter les entrepreneurs.