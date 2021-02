ACTION SOCIALE : Hadja Aissata Daffé prend ses fonctions

La nouvelle ministre de l’Action sociale et de l’Enfance a pris ses fonction ce mardi 2 février 2021. La passation de service entre la ministre entrante et celle sortante a été présidée par le ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Une occasion pour la ministre sortante Hadja Mariame Sylla d’égrener certaines réalisations qu’elle a eu à faire au cours des trois ans, cinq mois et sept jours passés à la tête de ce département. « Les actions au service de la gent féminine ont fini par convaincre les plus hautes autorités de l’opportunité de dédier un département entier à la valorisation des droits et à l’autonomisation des femmes. Au plan de la protection de l’enfance, la Guinée s’est alignée sur les standards régionaux, notamment par l’adoption d’un code de l’enfant moderne et à travers le renforcement du dispositif de protection de l’enfant à base communautaire (…) Le handicap n’est plus une thématique de seconde zone » en Guinée, s’est-elle félicitée.

La ministre entrante a exprimé toute sa gratitude et sa sincère reconnaissance au chef de l’État pour la confiance portée en elle, en la nommant à la tête de ce département. « Pour jouer notre partition dans l’éclosion et la mise en place de cette culture du mérite et de l’excellence si chère au chef de l’État, je voudrais invité mes proches collaborateurs et collaboratrices à cultiver et entretenir un climat de travail serein respectant la déontologie administrative. C’est à ce prix que nous parviendrons à relever les nombreux défis qui nous interpellent chaque jour davantage ; notamment la lutte contre la précarité sociale et l’épanouissement des couches vulnérables que sont les personnes porteuses de handicap, les personnes âgées, celles victimes l’albinisme et les enfants », a souligné Hadja Aissata Daffé.

Elle a rassuré les cadres de son département, sa disponibilité à poursuivre avec eux des actions concertées et persévérantes à tous les niveaux en vue d’endiguer cette pandémie du Covid-19 et les autres fléaux. « En s’inscrivant dans la perspective de ses orientations, je n’aurais pour critères d’appréciation des uns et des autres que la compétence et la rigueur dans le travail, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, la promotion des jeunes et des femmes avec un accent particulier sur la formation. Mais au regard des talents qui m’entourent, de l’engagement que je pressens sur chacun, j’ose espérer qu’ensemble nous relèverons tous ces défis avec l’appui du gouvernement, de nos partenaires au développement, à travers un climat de travail, de cohésion et de respect mutuel », a-t-elle ajouté.

En présidant la cérémonie, le ministre secrétaire général à la Présidence de la République a rappelé les qualités de la ministre sortante. « Elle a un vrai parcours de fonctionnaire de l’État dans un domaine spécialisé comme l’Action sociale. Elle a été l’une des plus jeunes directrices nationales nommée dans les années 1998-1999 en Guinée. Elle a fait tout sa carrière dans cette maison. Elle a beaucoup accompagné les initiatives du gouvernement pour satisfaire les besoins des personnes les plus vulnérables et assurer l’amélioration des droits et surtout l’autonomisation des femmes », a venté Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Et de rassurer la ministre sortante : « Je voudrais vous dire que sa carrière se poursuit parce qu’il y a quelques mois elle était la coordinatrice préfectorale de Coyah pour la réélection du président Alpha Condé. Elle reste dans l’équipe du président de la République. Elle ne s’en éloigne pas, elle change juste de place. Parce que son adhésion aux idéaux du président de la République n’est pas une adhésion occasionnelle ».

Parlant des qualités de la ministre entrante, Naby Youssouf Kiridi Bangoura a souligné que Hadja Aissata Daffé est « une femme qui a un parcours personnel, professionnel et politique extrêmement riche ». Selon lui, « elle est aussi engagée, rigoureuse, ouverte et gentille ».

Balla Yombouno