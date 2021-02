CULTURE ET PATRIMOINE HISTORIQUE : la nouvelle ministre, Sonna Konaté, décline ses priorités

La passation de service entre la nouvelle ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Sonna Konaté, et son prédécesseur, Sanoussy Bantama Sow, a eu lieu ce mardi 2 février 2021, au Musée national de Sandervalia en présence du ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Une occasion que la nouvelle patronne a saisie pour dévoiler ses priorités. Sonna Konaté s’engage notamment à poursuivre les actions de son prédécesseur de manière à traduire dans la réalité « la volonté mainte fois exprimée de Monsieur le président de la République de voir la Guinée redevenir le pôle d’excellence et d’effervescence culturelle » qu’elle a été autrefois.

Au compte des actions prioritaires de son département, la ministre entrante a indiqué qu’il s’agira d’axer « prioritairement nos actions sur, entre autres : la vulgarisation et l’appropriation de la nouvelle politique culturelle, l’investissement dans les infrastructures culturelles comme par exemple le palais de la cuture, le musée national, les sites et monuments historiques, les complexes culturels régionaux, la mise en application de la loi L063 sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national ainsi que celle sur la propriété littéraire et artistique, l’opérationnalisation effective à brève échéance sur toute l’étendue du territoire national du Fonds de développement des arts et de la culture mis en place récemment en tant que mécanisme spécifique de financement de la culture, etc. ».

Balla Yombouno