KANKAN : le discours du président d’Alpha Condé vu par les acteurs politiques et de la société civile

Le discours du président Alpha Condé du samedi 30 janvier 2021, dans lequel il s’est employé à expliquer son slogan ‘’Gouverner autrement’’ est très commenté par les Guinéens. Aussi bien les citoyens ordinaires que par les personnalités publiques. A Kankan par exemple, le correspondant du Djely a sollicité les avis des acteurs politiques et de la société civile. Et il ressort des points de vue des uns et des autres, une lecture diverse de la sortie présidentielle.

Parmi les acteurs politiques, on en a qui pensent qu’il n’y a fondamentalement du nouveau dans la sortie du président Alpha Condé. Ceux-là estimant que le président Alpha Condé avait déjà par le passé fait les annonces qu’il a reprises dans son discours. Il ne reste plus qu’à concrétiser les promesses, disent-ils. Justement, le coordinateur régional du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) est de cet avis. Hadja Mady Kaba souhaite que les actes puissent coller au discours. « Le discours en lui-même est bon mais c’est en déphasage avec la réalité de ce qu’on vu pendant plusieurs années. Des milliers de promesses de bonne gouvernance furent faites, mais la finalité a été vaine. J’ai recensé treize promesses faites par le président, mais il n’y a que deux qui ont été tenues », dit ce proche de l’ancien ministre Ousmane Kaba. En particulier, prédit-il : « Il a promis 100 000 entreprises pour les jeunes. Mais ce n’est pratiquement pas possible connaissant ce régime et je reste pessimiste quant à la réalisation de ces promesses. Ici, les gens n’ont ni eau, ni électricité sans oublier les infrastructures ».

Le décalage entre les intentions annoncées et la matérialisation de celles-ci, c’est également ce que pointe Lancinè Condé, secrétaire fédéral du Bloc libéral (BL) : « Je trouve sa communication bonne mais je ne crois pas sincèrement à l’exécution des promesses ». Ceci étant, il dit souhaiter plein succès au président de la République.

A l’inverse, le coordinateur régional du RPG AEC trouve dans la sortie du président de la République la confirmation des espoirs que les Guinéens ont placés en ce dernier en lui octroyant le troisième mandat. « C’est pour cela qu’on a demandé aux citoyens de voter pour lui. C’est ce que nous avions promis aux Guinéens depuis le début du référendum. Ce nouveau mandat est celui du changement tant attendu. Rien ne sera plus comme avant et les jeunes ne regretteront pas du choix du président Condé », promet-il

Du côté de la société civile, si on n’est pas aussi enthousiaste, on accueille cependant le discours du chef de l’Etat avec un sentiment d’espoir. C’est en tout ce qui ressort de l’analyse du président régional des organisations de la société civile de Kankan. « La société civile apprécie cette façon de travailler du chef de l’État. Le fait qu’il explicite aux Guinéens sa politique de gouverner autrement. Cette dernière doit être connue de tous et c’est normal », nous dit le responsable local de la société civile.

Au niveau des citoyens, les avis sont autant tranchés. Si d’aucuns sont optimistes, d’autres inscrivent cette sortie dans le lot des nombreuses sorties médiatiques que le président Alpha Condé a eues par le passé, sans que cela ne se traduise par une quelconque amélioration des conditions des uns et des autres.

Michel Yaradouno Kankan pour le djely.com