LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : la Guinée classée 32e sur les 54 pays du continent

Comme chaque année, l’ONG Transparency International vient de procéder à la publication du classement 2020 des pays selon l’indice perception de la corruption. Sur la base d’enquêtes menées auprès de dirigeants et de citoyens de chaque pays, la Guinée arrive 32ème en Afrique et 137ème dans le monde avec une moyenne de 28 points sur 100. Ce qui fait d’elle un des mauvais élèves sur ce secteur précis.

Avec une telle contreperformance, le nouvel engagement du président Alpha Condé en faveur de la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées n’en est que plus pertinent. Mais ce résultat de la Guinée est aussi révélateur du bilan du même Alpha Condé qui vient de boucler 10 ans à la tête du pays. D’ailleurs, selon Oumar Kanah Diallo, le président de l’Association guinéenne pour la transparence (AGT), ce classement très peu reluisant « s’explique par le fait que les organes de contrôle n’existent quasiment pas. Bien sûr, ils existent formellement. Par rapport aux activités et aux actes qu’ils posent, ils ne font rien et non pas les ressources qualifiées pour mieux faire face au problème de la corruption. La justice fait également défaut ».

Et pour inverser la tendance, le président de l’AGT formule des recommandations: « il faut renforcer les organes de contrôle et leur donner une indépendance totale pour qu’ils puissent mieux jouer leur rôle. Il faut également faire la promotion de la transparence des contrats à tous les niveaux et faire un suivi systématique et rigoureux. Il faut aussi encourager et faire la promotion de la bonne gouvernance et des principes démocratiques«

Ci-joint, la liste complète des pays africains avec leurs rangs sur le plan mondial :

Ibrahima Kindi Barry