CHAN 2021 : les performances et les chances du Syli local face aux Aigles du Mali (spécialiste)

Le Syli local de Guinée et les Aigles du Mali s’affrontent ce mercredi 3 février 2021 pour la qualification en finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2021 qui se joue actuellement au Cameroun. Ce match sera l’un des duels les plus attendus de la compétition. Cette rencontre sera un challenge pour l’équipe de Mohamed Lappé Bangoura en vue de gagner le pari de la victoire.

Pour évaluer les chances ainsi que les performances du Syli local, Ledjely.com a joint Thierno Saïdou Diakité, consultant sportif et membre du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2025 prévue en Guinée. Analyse !

Avec trois victoires et un nul pour le Mali contre deux victoires et deux nuls pour la Guinée, Thierno Saïdou Diakité pense tout de même que les deux équipes ont chacune une chance de remporter cette partie de jeu. Néanmoins, il estime que les poulains de Lappé Bangoura seront plus ou moins confrontés à quelques difficultés. « Il faut souligner que ce match va être très difficile étant donné que les deux équipes se valent au point de vue technique. Personnellement, je pense que chacune des équipes a 50% de chance de remporter le match. Il faut également noter que l’équipe malienne est très physique comparativement à celle guinéenne, ce qui est aussi un autre atout pour le Mali », analyse le consultant.

Pour Thierno Saïdou Diakité, le facteur le plus déterminant entre les deux équipes sera pour celle qui aura le plus de mental. « C’est le côté mental qui va déterminer la performance entre les deux équipes. Celle qui sera également plus engagée remportera le match », ajoute ce membre du COCAN.

Evoquant l’absence de Mory Kanté qui a été sanctionné d’un carton rouge lors de la dernière rencontre face au Rwanda, l’analyste soutien qu’il reviendra à l’entraîneur Lappé de faire valoir ses compétences de coach pour trouver un remplaçant à la hauteur de l’absent. « C’est vrai que Kanté est une pièce maîtresse et son absence va peser quelque peu sur la performance du Syli. Donc, c’est à l’entraîneur Lappé de trouver la solution pour trouver un remplaçant pour ne pas que son absence pénalise le rendement de l’équipe », conclut-il.

Ibrahima Kindi BARRY