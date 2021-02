MINISTERE DU COMMERCE : Mariama Camara demande la collaboration des cadres pour relever les défis

La nouvelle ministre du Commerce, Mariama Camara, a pris ses fonctions ce mercredi 3 février 2021. La passation de service entre celle qui dirigeait le ministère de l’Agriculture dans le gouvernement précédent et le sortant Boubacar Barry a eu lieu dans les locaux dudit ministère en présence du ministre secrétaire général à la présidence Naby Youssouf Kiridi Bangoura. Une occasion mise à profit par la nouvelle patronne du Commerce pour inviter ses collaborateurs au travail pour relever les défis qui attendent le département.

Mais avant, c’est Boubacar Barry qui a pris la parole pour parler des réformes qu’il a menées au cours des deux ans et demi passés à la tête du département du Commerce. Selon lui, ces réformes se sont articulées autour de la mise à niveau des statuts et cadres organiques du ministère, du renforcement des capacités de l’Aguipex et de l’Office national de contrôle de qualité (ONCQ), de la mise en circulation de la nouvelle carte biométrique de commerce et de l’opérationnalisation du Guichet unique du commerce extérieur.

La ministre entrante, elle, s’est engagée à poursuivre les actions déjà entamées par son prédécesseur notamment la mise en œuvre des initiatives du président de la République, Alpha Condé.

S’adressant aux cadres du département, Mariama Camara les a rassurés de sa disponibilité et de son esprit de proche collaboration pour développer et entretenir une dynamique de travail productif. « Malgré les progrès accomplis, il reste encore des défis à relever dans le secteur du commerce. Et cela sera possible grâce à une belle collaboration et une dynamique d’équipe et une complémentarité permanente (…) Ensemble, nous allons travailler et promouvoir des projets et programmes, développer le partenariat dynamique, mettre en œuvre les reformes nécessaires pour créer un environnement favorable à tous ceux qui sont désireux d’investir dans notre pays », a-t-elle déclaré.

La lutte contre la hausse du prix de pain, une priorité de la ministre entrante

Mariama Camara prend les rênes du ministère du Commerce à un moment où le prix de la baguette de pain connaît une légère augmentation. S’exprimant sur le sujet, elle a indiqué que le pain et la paix sont inséparables. « Gagner le pain, c’est instaurer la paix. C’est à cet effet que les vastes chantiers sont devant vous à travers le contrôle des prix et la disponibilité des denrées de première nécessité sur les marchés », a a ajouté la ministre Camara. « Nous comptons également veuillez sur la qualité des produits destinés au marché et à la consommation de nos braves populations », s’est-elle engagée.

Balla Yombouno