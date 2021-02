VOL DE COFFRE-FORT : deux ONG appellent à la démission du recteur de Sonfonia

C’est le fait qui fait parler de lui depuis le début de la semaine. Le vol, non pas de l’argent qu’il contenait, mais du coffre-fort même dans l’enceinte de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry. Cela s’est passé entre samedi et dimanche derniers. Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’affaire indigne plus d’un. C’est le cas des ONG »Giving Way » et »AJDRAK ». Basées toutes deux à Kankan, elles trouvent en effet qu’au-delà du vol en tant que tel, le fait même que cela se soit passé dans l’enceinte d’une université, censée transmettre aux futurs cadres et décideurs du pays, un certain nombre de valeurs devant faire d’eux des responsables irréprochables de demain, est quelque chose de gravissime. D’où l’appel qu’ils lancent en faveur de la démission du recteur. Dans la mesure où, selon les responsables de ces ONG, avec ce qui vient d’arriver, il est établi que vis–à-vis des étudiants qui y sont encadrés, l’université a échoué à jouer le rôle qui est attendu d’elle.

Ci-dessous la lettre ouverte adressée par les deux ONG au recteur lui-même

Pour des raisons d’éthique et de morale, les institutions d’enseignement supérieures étant la sommité intellectuelle d’une nation qui régies toutes les valeurs socioculturelles, économiques, politiques et juridiques doivent refléter le bel exemple à la future génération.

Vu le contexte de perte d’un coffre-fort au sein de votre institution qui regorge plus de futurs cadres et décideurs du pays que n’importe qu’elle autre du pays ; cela renvoie à ces futurs cadres l’image que le vol, le détournement, la négligence et le manque de responsabilité sont devenues des normes dans notre pays. Pour préserver l’image supra professionnelle d’éthique et de morale dans le cadre d’une gestion intègre et patriotique de notre nation nous venons très respectueusement auprès de votre auguste personnalité à travers cette lettre ouverte sollicité votre démission et de toute votre administration afin de permettre une enquête indépendante de situer les responsabilités.

Nous ne saurons terminer sans vous adressez nos sincères compassions à vous et aux enseignants chercheurs pour la perte de ce qui constitue le budget de fonctionnement de l’université.

Kankan le 03 Février 2021