GUINEA INVESTMENT FORUM : l’UNICEF sera présent au côté de l’APIP

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) entend saisir l’opportunité qu’offrira Guinea Investment Forum (un forum dédié aux investissements en Guinée), prévu du 24 au 26 février prochain, pour faire passer ses messages auprès des investisseurs qui prendront part à cet évènement organisé par l’Agence de promotion des investissements privés (APIP). L’annonce a été faite en marge d’une conférence de presse conjointement animée par les responsables des deux institutions ce 4 février 2021 dans un réceptif hôtelier de la place..

A travers cet accord, l’agence onusienne pourra véhiculer ses messages auprès des participants à ce grand rendez-vous des investisseurs afin qu’ils s’impliquent davantage en faveur du bien-être des enfants, dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Le partenariat signé ce matin entre l’UNICEF et l’APIP pourrait déboucher à la longue à la signature d’une convention de partenariat plus vaste entre les deux parties.

Présent à la conférence de presse organisée à cet effet, le représentant résidant de l’UNICEF en Guinée, a expliqué que les enfants sont les premiers bénéficiaires quand il y a développement économique, d’où l’intérêt de son institution pour le forum des investissements. « Les enfants de Guinée veulent voir plus d’investissements dans les secteurs clés de l’économie afin que le développement économique qui en résulte puisse leur bénéficier. Nous n’avons pas encore signé de partenariat formel avec l’APIP, mais, on se tend les mains et on travaille ensemble pour que Guinea Investment Forum soit un succès. Une fois ce forum réussi, on va continuer de travailler ensemble pour l’établissement d’un partenariat avec l’APIP. L’impact sur les enfants sera à moyen et long terme. Mais, si déjà les investisseurs qui participent au forum sont conscients qu’en construisant une route ça doit mener à une école ou à un centre de santé ; s’ils sont conscients qu’en extrayant la bauxite il ne faut pas employer des enfants, on aurait fait un impact indirect », a renchéri Dr Pierre Ngom.

Pour sa part, le directeur général de l’APIP a salué l’implication personnelle du responsable onusien pour aboutir à ce partenariat. « Il est donc important pour nous, d’intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans toutes les questions d’investissement dans notre pays. L’UNICEF et l’APIP ont le même objectif : c’est le bien-être de la population », a indiqué Namory Camara.

Hawa Bah