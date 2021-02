BARO (KOUROUSSA) : le maire satisfait du bilan 2020 et se projette sur 2021 !

Située à quarante-cinq kilomètres du chef lieu de la préfecture de Kouroussa, la commune rurale de Baro est une zone à vocation agro-pastorale. Dans cette localité, des actions allant dans le sens du développement sont entreprises depuis quelques années. Au cours de l’année écoulée par exemple, des infrastructures de base ont été construites, souligne son maire, interrogé ce jeudi par le correspondant régional du Djely en Haute-Guinée, en séjour dans la localité.

Si avant l’arrivée du président Alpha Condé au pouvoir en 2010, la sous-préfecture de préfecture de Baro était classée parmi les localités enclavées de Kouroussa, cela est désormais un lointain souvenir. Dans ce village natal du président de la République, plusieurs réalisations sont sorties de terre.

Le maire Kaba Condé est revenu sur les réalisations au compte de l’année 2020. « En regardant les besoins de nos communautés et puisque 95% de la population vivent de l’agriculture et de l’élevage, la commune grâce aux fonds de l’ANAFIC (Agence nationale de financement des collectivités locales, ndlr), on a construit et équipé le comptoir agricole de proximité. Cet endroit permet aux agriculteurs de s’approvisionner en intrants de qualité pour être dans le calendrier et augmenter la productivité. Nous avons également construit le bloc administratif de la mairie », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne ses relations avec les autres conseillers, cet élu du RPG/Arc-en-ciel dit être en parfaite collaboration avec eux.

Se plaçant dans l’optique du développement, le maire et son équipe sont ambitieux pour 2021. Déjà, plusieurs initiatives sont annoncées. « Nous envisageons de construire un parc à bétail moderne dans le district de Soronkoni, qui est un centre de négoce de la zone. Nous aurons à faire la construction en 2021 de plusieurs forages dans nos villages. Car, nos citoyens ont droit à la santé et à une eau propre. Si nos moyens nous permettent, nous ambitionnons d’aménager la clôture de la mairie. L’autorité est respectée en fonction de son lieu de travail », a-t-il assuré.

Selon les statistiques fournies par les autorités compétentes de Baro, le village natal du président Alpha Condé a une population estimée de nos jours à 19 817 habitants.

Michel Yaradouno, de retour de Baro pour Ledjely.com