CELLOU DALEIN DIALLO : « La paix ne se construit pas par l’exhortation »

Indirectement, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de réagir à la main tendue et au dialogue que le président Alpha Condé voudrait lancer. Toutes ces initiatives devant déboucher sur l’instauration ou la consolidation de la paix, Cellou Dalein Diallo estime que cette dernière nécessite des actes plus concrets qu’une simple exhortation. Il l’a dit en marge de la cérémonie funéraire de Mamadou Oury Barry, un jeune récemment décédé en détention après son incarcération, elle-même consécutive aux violences politiques que le pays a connues avant et après les dernières élections présidentielles.

Si la volonté de dialogue du président Alpha Condé trouve un écho plutôt favorable auprès de quelques opposants dont Sidya Touré, Faya Millimono ou encore Me Abdoul Kabélè Camara, Cellou Dalein Diallo, lui, pense que pour aller à la paix, il ne faut pas que les mots et les intentions. D’ailleurs, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) trouve qu’il y a un fossé abyssal entre la volonté exprimée par le président Alpha Condé d’aller à la paix et une certaine attitude qu’il manifeste à l’endroit de ses opposants. A l’appui de son affirmation, l’opposant évoque toutes les victimes des violences politiques depuis l’arrivée d’Alpha Condé à la tête du pays. Or, dit-il : « cela se répète. Mais il n’y a pas de suite, il n’y a pas de justice, il n’y a pas d’enquête, il n’y a pas de compassion. Et c’est vraiment triste pour notre pays« .

Comparant donc les appels à la paix qu’il entend ces derniers et cette attitude du chef de l’Etat, Cellou Dalein Diallo lance: « la paix ne se construit pas par l’exhortation à la paix, elle ne se construit pas en rappelant ses avantages et ses vertus. La paix se construit par la justice, par le respect des droits des autres. Et, le premier droit, c’est le droit à la vie ». De fait, à en croire Cellou Dalein, il sera difficile de construire la paix avec Alpha Condé. En effet, pour celui-ci, « la vie de ses opposants, de ceux qui le contestent, n’a aucune valeur ».

