L’ANAQ présente les résultats de son évaluation 2020 (communiqué de presse)

L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche présente les résultats d’évaluation de 71 programmes de formation, session 2020.

Conakry le 06 février 2021.

Une étape majeure dans la promotion de la démarche qualité à l’école guinéenne. Le Secrétariat Exécutif de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche scientifique (ANAQ) rend public les résultats de sa première campagne nationale d’évaluation. 71 programmes de 21 institutions d’enseignements supérieurs et techniques du public et du privé sont concernés.

L’appel à manifestation d’intérêt lancé en octobre 2019 pour l’accréditation des programmes a permis de recueillir 80 candidatures dont 78 dossiers recevables selon le manuel de procédure de l’ANAQ. Pour la suite, 65 rapports d’autoévaluation ont été validés.

L’ensemble du processus a été mené dans un contexte de crise sanitaire mondiale qui a lourdement impacté le chronogramme pré -établi. Les programmes accrédités sous réserve en 2019 lors de l’évaluation pilote ont été ajoutés au lot de 2020. Au total, ce sont 71 programmes qui sont soumis à l’approbation de l’organe scientifique et technique de l’ANAQ : le Conseil Scientifique.

La délibération du Conseil Scientifique est présentée à toutes les parties prenantes.

Selon les procédures de l’évaluation, les appels et recours sont enregistrés à l’ANAQ dans les 5 jours qui suivent la notification. La proclamation des résultats définitifs et la remise des attestations d’accréditation ont lieu 21 jours après.

A propos de l’ANAQ

Créée le 12 janvier 2017 par Décret du Président de la République, l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ) est un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). Elle est chargée d’évaluer la qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche en vue de l’accréditation des programmes de formation et de l’habilitation des institutions (publiques et privées). Elle fait également l’évaluation des établissements en vue d’un classement annuel (ranking). L’ANAQ est dotée de la personnalité morale, juridique et indépendante dans ses jugements.

L’institution compte trois organes de gouvernance : le Conseil d’Administration, le Conseil Scientifique et le Secrétariat Exécutif.

L’ANAQ a réalisé en 2019 sa première campagne d’évaluation sur 11 programmes pilotes. En 2020, 80 programmes ont été évalués. Pour 2021, le processus en cours porte sur l’habilitation de 11 établissements et l’accréditation de 90 programmes.

Pour toutes informations, veuillez contacter :

Tel : +224 622 555 576/628 954 450

Sites web : www.anaq-edu.org

www.pgelanaq-gn.org

www.mesrs.gov.gn