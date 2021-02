N’ZÉRÉKORÉ : le service du contrôle de qualité assainit les marchés des produits impropres à la consommation

Débarrasser les marchés de la commune urbaine de N’Zérékoré des produits impropres à la consommation, c’est l’objectif que se fixe le service du Contrôle de qualité dans la capitale de la Guinée forestière. Des missions de contrôle sont en effet menées actuellement dans les différents marchés de la ville, où plusieurs produits pharmaceutiques dont la date de péremption n’est plus valable ont été saisis. Cependant, ce service se trouve confronter au manque de matériels pour pouvoir mener à bien sa mission, en ce qui concerne l’analyse des produits en liquide comme l’huile de palme.

C’est à une guerre sans merci que se livrent les agents du service du Contrôle de qualité de N’Zérékoré contre les commerçants détenant des produits périmés dans les marchés de la ville. Plusieurs de ces produits prohibés ont été saisis au cours des missions de contrôle déclenchées ces derniers jours dans les différents marchés de la commune urbaine de N’Zérékoré.

Selon Lameck Michel Loua, le chef du service du contrôle de qualité de la ville, son service est à la fois « un service de répression et de recette ». « Mais, précise-t-il, la partie recette n’est pas tellement importante pour nous. C’est plutôt le côté répression qui nous intéresse. Parce si les produits que les citoyens doivent consommer sont impropres, cela peut provoquer des cas de maladies. C’est pour prévenir cela qu’on mène des missions de contrôle pour débarrasser les marchés des produits périmés. On a saisi un lot important de produits pharmaceutiques prohibés et autres articles divers », se félicite M. Loua.

« Nous allons continuer le combat. Tous les contrevenants seront soumis à des sanctions. Par exemple, si on prend les produits dont la date de péremption est à terme, on multiplie le prix du produit par trois et l’intéressé paie. Et ce montant est versé dans les caisses de l’Etat. Dans d’autres cas de figure, on peut assigner la personne à la justice », ajoute le patron du service du contrôle de qualité de N’Zérékoré.

Si au niveau des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires industrialisés, le travail de contrôle semble être moins difficile à faire, il est cependant compliqué avec les produits liquides comme l’huile rouge de palme. Sur ce point, le service du contrôle de qualité a du pain sur la planche pour débarrasser l’huile de palme de l’additif colorant. Faute de matériel adéquat !

Pour procéder au contrôle pour s’assurer qu’’il n’y a pas de débris ou du colorant mélangé à l’huile de palme, les agents du service du contrôle de qualité se servent d’un bâton pour prélever un échantillon qu’ils essaient d’analyser sur le champ en espérant réussir à mener à bien leur travail, l’analyse dans un laboratoire étant impossible au stade actuel dans le marché de l’huile de palme de Mohomou. « Pour connaitre si l’huile qui est là est de bonne qualité, nous mettons le bâton dans le fût, on remue pour voir s’il n’y a pas de déchets au fond du fût. Et s’il y a débris, ça peut se poser au bâton mais aussi ça monte à la surface de l’huile. Ça, ce sont nos propres expériences », explique Bienvenu Zogbélémou, stagiaire depuis plusieurs années dans ce service.

Afin de qualifier et professionnaliser le contrôle de qualité sur les produits comme l’huile de palme, Bienvenu Zogbélémou plaide pour l’équipement du service. « Nous demandons à l’Etat de nous fournir des matériels de travail adéquats et de construire un laboratoire qui peut nous permettre de faire nos analyses de l’huile rouge. Comme ça, s’il y a du colorant mélangé à l’huile de palme, on le saura », assure-t-il.

Les produits saisis seront incinérés en mars prochain, annonce Lameck Michel Loua, le responsable du service du contrôle de qualité de N’Zérékoré.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com