Vers la hausse du prix du pain à Kankan

Après la capitale guinéenne, Conakry, et d’autres localités du pays ces dernières semaines, la ville de Kankan pourrait à son tour connaitre une hausse du prix du pain dans les prochains jours. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre ce samedi le président de l’Association des boulangers de la capitale de la Haute-Guinée au cours d’un entretien qu’il accordé au correspondant dans la région.

Si le prix de la baguette de pain reste statique depuis longtemps, il pourrait changer dans les jours à venir. « Kankan est dans la dynamique d’augmenter le prix du pain. On a réduit le poids de la baquette de pain à maintes fois et là nous ne pouvons plus réduire encore son poids. Donc, ce que les autres boulangers ont fait ailleurs, c’est ce que nous aussi nous allons faire dans les prochains jours. Car le prix de la farine n’a pas diminué », a indiqué Aly Badra Traoré, le président de l’association des boulangers de Kankan.

Parlant du prix actuel de la farine sur le marché, M. Traoré a souligné qu’il « explose de façon exponentielle ». « De 250 000 francs guinéens, on s’est retrouvés à 300 000 francs le sac de 50 kilogrammes. Aujourd’hui, il est vendu à 320 000 francs. Le prix du fagot de bois a aussi grimpé. Nous sommes maintenant à bout. Dans les jours à venir, nous allons vendre la baguette à 2 500 francs au niveau des fours », a-t-il annoncé.

Le président de l’association des boulangers de Kankan demande aux populations de comprendre la situation qui prévaut actuellement autour du prix de la farine. « Nous respectons tout le monde et surtout la parole du président Alpha Condé, mais nous sommes à bout. On ne peut plus rien. Les commerçants ont augmenté le prix de la farine », a ajouté Aly Badra Traoré.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com