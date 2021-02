EDG : remise d’un important lot de matériels roulants et d’équipements

La Direction générale de d’Electricité De Guinée (EDG) a procédé dans la matinée de ce jeudi 11 février 2021, à la remise d’un important lots de matériels roulants et d’équipements aux employés de la Guinéenne d’électricité. Il s’agit exactement de 300 motos, 500 chaussures de sécurité, 140 chaussures de mécaniciens, 1800 gilets, 750 gants tous types confondus, 700 casques standard à écran facial et quelques 450 tenues toutes gammes confondues. La cérémonie s’est déroulée au siège même d’EDG, sis à la cité chemin de fer, dans la commune de Kaloum, sous la présidence de la ministre de tutelle.

Dans son propos de circonstance, Bangaly Maty, Directeur général d’EDG, est revenu sur la genèse et l’objectif de la remise. « Cette remise s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action stratégique qui obéit aux 4 grand axes pour EDG : la réduction de la subvention, la sécurisation des recettes, le renforcement des capacités, et bien-sûr l’engagement des parties prenantes. Ces nombreuses missions à EDG ne peuvent être exécutées efficacement sans une bonne gestion des ressources humaines, et cela requiert des conditions adéquates », estime t-il. Ajoutant à titre d’exemple, que les tenues visent à empêcher les tierces personnes d’accéder aux réseaux d’EDG, mais aussi à mieux identifier nos agents de terrains EDG. « Les tenues de couleur orange sont réservées aux électriciens, celles en bleu aux commerciaux, ensuite viennent s’ajouter les couleurs bleue-nuit pour les mécaniciens. Vous remarquerez également que toutes ces tenues sont personnalisées » fait-il constater.

Pour sa part, Bountouraby Yattara, ministre de l’Energie a expliqué que cette remise s’inscrit en droite ligne de la politique de son département visant à dynamiser ses services, à protéger les agents sur le terrain, et à faciliter leur mobilité pour mieux servir sa clientèle. Dans la foulée, elle annonce que Souapiti est déjà partiellement entré en activité. « Aujourd’hui, la desserte s’est considérablement améliorée en Guinée, grâce notamment à la construction des barrages hydroélectriques. Au moment où je vous parle, le barrage de Souapiti a 3 de ses groupes sur 4 interconnectés au réseau, en attendant la fin des travaux de celui d’Amaria. A cela s’ajoute les centres thermiques de Kaloum 1, Kaloum 2, Matoto, Kipé et le bateau flottant pour une puissance totale installée de 10 040 MVA », relève-t-elle. Avant d’annoncer une série de rencontres dans les communes de la capitale. « La démarche vise à conscientiser et surtout à expliquer à la population les avantages liés à ces bonnes pratiques (utilisation économique de l’énergie)«

De leurs côtés, les employés se disent touchés par ce geste. « Au nom de l’ensemble des travailleurs d’EDG, nous vous promettons que ces outils seront utilisés à bon escient, pour non seulement améliorer les conditions de travail, les recettes de l’entreprise, mais aussi pour éviter les accidents de travail >> a déclaré Bambo Sylla, secrétaire général du collège syndical d’EDG.

Hawa Bah