« Tournons La Page » élu mouvement africain de l’année 2020

Tous les ans le mouvement Africans Rising organise le Prix du mouvement Africain de l’année. Pour la première fois ‘’Tournons La Page’’ a été parmi les 10 nominés de l’année 2020 et après trois semaines de vote, notre mouvement a été élu Mouvement Africain de l’année !

Tournons La Page tient à remercier Africans Rising, organisateur de ce grand prix ainsi que toutes les personnes ayant voté. Le mouvement tient également à féliciter toutes les autres organisations et tous les activistes nominés pour leur excellent travail dans la défense des droits humains sur tout le continent africain et invite tous les Africains à se mobiliser pour un avenir meilleur, un avenir de paix et de développement.

Le prix du Mouvement Africain de l’année est une reconnaissance importante du travail collectif mené par notre mouvement de défense des droits humains et de la démocratie en Afrique, comme ailleurs. C’est également une motivation pour poursuivre le travail que nous avons entrepris depuis la création de l’organisation.

Cette récompense est dédiée à tous nos membres détenus ou menacés notamment Oumar Sylla Foniké Menguè détenu en Guinée depuis plus de 4 mois ainsi que Mahamat Nour Ibedou et Aimé Bona Assadji arrêtés au Tchad la semaine dernière.

Notre vision est de construire la plus large alliance citoyenne possible en Afrique, comme ailleurs, afin de répondre aux besoins des populations et de promouvoir la bonne gouvernance et l’alternance démocratique. Ce prix sera sans aucun doute un atout de visibilité et de crédibilité qui nous aidera à répondre à cette ambition.