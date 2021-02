KINDIA : lancement officiel du FODEL, à la satisfaction des collectivités locales

Nous vous l’annoncions dans une précédente dépêche. Le ministre des Mines et de la Géologie a procédé, ce lundi 15 février 2021, au lancement officiel du Fonds de développement local (FODEL). Les maires et vices-maires des communes rurales, le maire de Kindia, les sous-préfets, le préfet, la gouverneure, la société civile, ainsi que des cadres du ministère du département étaient présents à la cérémonie de lancement. Ladite cérémonie a été présidée dans la ville de Kindia par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba.

Dans son intervention, le maire de Kindia a, au nom des collectivités locales, exprimé sa satisfaction du don que fait chaque année la Compagnie de bauxite de Kindia (CBK) dans le cadre du respect du contenu local. « La cérémonie que vous avez l’insigne honneur de présider ce matin est une marque de satisfaction de l’ensemble des collectivités de la préfecture de Kindia, car, il n’y a pas de développement durable sans moyens financiers. C’est pourquoi nous nous réjouissons de cette cérémonie en mettant à la disposition des collectivités 0,5% du revenu minier », a-t-il déclaré.

Victor Norivontchit, dans son exposé, a énuméré quelques mérites de RUSAL, notamment dans le contexte de la lutte contre le COVID-19. « Dans le programme national guinéen de lutte contre le COVID-19 figurent les deux centres de santé construits par notre société, le centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux (CREMS) ici à Kindia, et le centre médical multifonction pour les maladies infectieuses dans la préfecture de Fria. Ces deux centres de Fria et Kindia sont entièrement pris en charge financièrement, techniquement et administrativement par RUSAL », a rappelé le directeur général adjoint du groupe RUSAL-CBK. Pour sa contribution dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le personnel médical de RUSAL en Guinée s’est vu décerner le prix national guinéen de la structure Katala-224, a-t-il ajouté.

Le ministre des Mines et de la Géologie, dans son discours de lancement officiel du FODEL, a invité les autorités locales à une gestion efficace et efficiente du fonds mis à leur disposition de l’exercice 2018, dans le cadre du partage de la prospérité. « Ce qui change fondamentalement, c’est le mode de répartition et de gestion de ce fonds. La formation va élaborer les outils les plus efficaces permettant d’atteindre les objectifs du développement. Je vous invite alors à une gestion rigoureuse de ce fonds », a souligné Abdoulaye Magassouba.

Après la cérémonie de lancement officiel, un atelier de formation des élus locaux axée sur la gestion de ce fonds s’en est suivi. Il se chiffre à 253 160.55 dollars américains.

Balla Fakoly, Kindia pour Ledjely.com