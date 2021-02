Kassory Fofana ignoré lors du cérémonial d’arrivée du président Julius Maada Bio

S’agit-il d’une gaffe protocolaire ou d’une erreur de placement du premier ministre ? En tout cas, le chef du gouvernement a de quoi ne pas se réjouir du traitement qui lui a été réservé lors du cérémonial d’accueil du président sierra léonais, ce lundi 15 février 2021. En effet, lui et le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura n’ont pas été passés en revue par Alpha Condé et son hôte.

Quand l’avion transportant le président de la Sierra Léone a atterri sur le tarmac de l’aéroport de Conakry, le premier ministre et le gouverneur de la ville de Conakry, accompagnés d’un Européen dont il ne nous a pas été possible d’authentifier l’identité, ont accouru pour venir se placer à côté de l’appareil. Ce qui, un instant, a laissé penser que c’est lui qui venait représenter le président de la République, à l’accueil de Julius Maada Bio. Sauf que quelques minutes après, Alpha Condé lui-même surgissait de nulle part pour venir se placer au bas de la passerelle de l’avion. Quelques instants d’échanges de salutations et d’amabilités entre les deux chefs d’Etat. Dont Kassory Fofana et Mathurin Bangoura ne profitent pas pour se remettre dans la file.

Aussi, quand les deux présidents commencent la revue des personnalités présentes, ils passent tout d’abord devant les officiers supérieurs. Puis, ce fut le tour des membres du gouvernement et enfin des travailleurs de l’ambassade de la Sierra Léone en Guinée. Justement, avant de saluer ce dernier groupe, on avait pensé que le président Alpha Condé et son hôte feraient enfin un clin d’œil au premier ministre et au gouverneur de la ville de Conakry. Mais il n’en a rien été. Les présidents guinéen et sierra léonais sont sortis de l’aéroport sans saluer le premier ministre et ses deux compagnons d’infortune de l’après-midi.

Balla Yombouno