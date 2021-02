Agacé par les critiques, Faya s’en prend à Cellou

Depuis quelques mois, entre le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et celui du Bloc libéral (BL), ce n’est pas la grande entente. Une brouille nourrie par une série d’événements dont le dernier est la cooptation de Faya Millimono dans le cabinet d’El Hadj Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition. Un choix qui reste perçu du côté de l’UFDG comme une opération de séduction du BL à l’endroit du pouvoir en place. On se rappelle en effet qu’à la suite de la participation de Faya Millimono et d’autres opposants à la cérémonie d’investiture du président Alpha Condé, le 15 décembre 2020, Cellou Dalein avait dit qu’il ne serait pas surprenant de retrouver certains opposants dans le gouvernement. Eh bien, le moins qu’on puisse dire, c’est que Faya Millimono n’apprécie pas cette insinuation.

De fait, Faya Millimono retrouve dans les commentaires relatifs à son positionnement politique d’aujourd’hui des propos que Cellou avait tenus en réponse à une question portant sur le virage qu’avait opéré notamment Aboubacar Sylla, Mouctar Diallo, Jean-Marc Telliano ou encore Papa Koly Kourouma. Commentant le fait que ceux-ci aient tous migré de l’opposition vers la mouvance, le leader de l’UFDG avait en substance déclaré : « vous savez l’opposition est difficile. C’est pourquoi certains vont à la soupe ». Et ce sont les mêmes commentaires que semble entendre aujourd’hui le leader du BL, dans son sillage. Et il ne le supporte pas. Surtout si les insinuations viennent en particulier du leader de l’UFDG. C’est pourquoi, chez nos confrères des GG, ce jeudi matin, il a laissé transparaître un certain agacement. « Quand quelqu’un de la rue ou les gens comme l’armée des insulteurs publics sur les réseaux sociaux le disent, ça ne peut pas déranger. Mais c’est un commis de l’État qui a commencé comme comptable quelque part dans Faranah, qui a gravi tous les échelons pour devenir premier ministre », déclare-t-il, dans une allusion à peine voilée à l’ancien PM de Lansana Conté. Puis, de poursuivre sur le même ton : « S’il considère qu’aller au gouvernement c’est aller à la soupe, ça veut dire qu’il y a un esprit qui est incarné par le système (…) Ça veut dire que ceux qui croient qu’aller au gouvernement c’est aller à la soupe, donc pendant les 20 à 30 ans qu’ils ont été au gouvernement, c’est se servir du pays au lieu de servir le peuple ». Ceci étant, Faya Millimono répond à la question de fond : « ne soyez pas étonné que je sois dans un gouvernement ». Mais il s’empresse de préciser : « si je suis dans un gouvernement ce sera pour servir le pays, et non pour boire la soupe comme d’autres en ont tellement bu ».

La brouille entre les deux leaders a commencé avec le choix de Cellou Dalein Diallo de prendre part à la dernière présidentielle. Dans l’entourage de Faya et de beaucoup d’autres leaders, à l’époque membres déterminés du FNDC, on y avait surtout vu une forme de « légitimation » du troisième mandat d’Alpha Condé. Ensuite, même s’il ne le dit pas clairement, le jeune leader du BL perçoit la main de sympathisants de l’UFDG derrière les démissions en cascade que connait son parti depuis des semaines. « C’est comme si on a voulu nous punir pour n’avoir pas soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo », dit-il. La participation plutôt controversée de ce même Faya Millimono à l’investiture du président Alpha Condé, le 15 décembre 2020 dernier, n’a pas non plus eu droit à des observations approbatrices.

Hawa Bah