A l’instar de leurs coreligionnaires du monde, les chrétiens catholiques de la Cathédrale-notre-dame-des-victoires et de-la-paix de Kankan sont entrés de pleins pieds en temps de carême. L’imposition des cendres ou encore Mercredi des cendres a marquée le début de cette période de prière, de partage et d’aumône. C’est l’évêque auxiliaire Monseigneur Alexis Aly Tagbino qui a présidé la cérémonie, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Comme chaque année, les chrétiens catholiques observent le carême de février à avril. En présidant la messe du Mercredi des cendres, Monseigneur Alexis Aly Tagbino, est revenu sur le sens du carême du chrétien. « C’est un temps de prière, de partage et de pénitence. Cette prière pour le fidèle est celle pendant laquelle, chacun doit changer sa route parsemée d’embûches et revenir à Dieu. C’est aussi le temps où si vous avez des habits, du manger et autres objets, vous partagez avec vos proches. Soyez toujours heureux et ne faites pas de votre jeûne une publicité, c’est le temps de conversion et de changement de conduite », a-t-il conseillé le fidèles.

Ce qui doit être le comportement à adopter pendant cette période de carême, l’évêque auxiliaire de Kankan, a ajouté : « Chaque baptisé doit donner du pain, de l’eau à son frère, sa sœur, son compatriote et à quiconque a en besoin, surtout vos ennemis ».

Durant quarante jours, les chrétiens prieront, notamment pour la paix dans le pays.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com