LITTERATURE : le livre « Mbara » de Bangaly Möba Camara dédicacé

A l’occasion des Mercredis du livre, la maison d’éditions l’Harmattan-Guinée a procédé à la dédicace du livre ‘Mbara’ qui signifie ‘Chez moi’ en langue maninka, de Bangaly Möba Camara. La cérémonie a eu lieu hier mercredi 17 février 2021 à Conakry.

Dans son roman de 75 pages, l’auteur parle des réalités du pays, en évoquant la jeunesse, le développement de la jeunesse à travers la lecture. Selon l’auteur, il y a 7 nouvelles qui abordent chacune des thèmes qui ont un lien avec la Guinée. « Nous pouvons nous développer à travers notre culture. C’est pourquoi le titre ‘Mbara’. Parler de la culture à travers les thèmes qui causent les problèmes dans le pays, tel que le virus Ebola, l’immigration clandestine, l’amour et aussi l’abandon de la culture en Afrique en général et en Guinée en particulier », a expliqué l’écrivain.

D’après Bangaly Möba Camara, sa maman est sa source d’inspiration. « Elle me conseillait beaucoup de façon directe et indirecte ; directe à travers les réalités et indirectes à travers les récits, les imaginations. Donc, son éducation m’a permis de mettre en place un ouvrage et transmettre quelque peu ses idées. C’est pourquoi, je fais un mélange entre la fiction et la réalité pour essayer d’éduquer cette jeunesse guinéenne qui souffre à sortir vraiment d’un trou qu’elle essaye de creuser elle-même, parce que nous avons tendance à être emportés par les politiques et pourtant la culture peut faire beaucoup dans ce pays. Il faudrait pas se coller à la politique, il faut passer par la lecture », a-t-il argumenté.

Pour terminer, l’auteur a invité à la lecture de son livre Mbara. Car « à l’intérieur vous trouverez comment la culture peut-être au centre d’un bon développement », a promis Bangaly Möba Camara.

Balla Yombouno