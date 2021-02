Après la confirmation, le week-end dernier, de la résurgence du virus Ebola en Guinée, la riposte s’organise contre le virus tueur. Selon le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), les premières doses de vaccins anti-Ebola arriveront à Conakry dimanche prochain, le 21 février 2021. En conférence de presse ce jeudi, dans les locaux de l’ANSS, Dr Sakoba Keita a dévoilé les dispositions prises par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour la vaccination des populations de N’Zérékoré et Gouecké, alors qu’à ce jour, le virus a déjà coûté la vie à sept personnes.

Selon lui, 50 000 doses de vaccins ont été demandés par le gouvernement dont 26 000 doses pour Gouecké, l’actuel épicentre de l’épidémie. « Lundi 22 février, on va lancer la campagne de vaccination à 11 heures à N’Zérékoré, à Gouecké et à Conakry, en même temps. Conakry risque de commencer un peu tôt, parce que [les agents auront] accès plus rapidement aux vaccins (…) Pour un départ, nous allons avoir 11 500 doses de vaccins. Nous allons faire la vaccination en ceinture, c’est-à-dire autour des cas, le cerclage qu’on avait appliqué à Forecariah et à Dubreka avait donné de bons résultats. Le cerclage, c’est de compter près de 110 familles autour de tous les cas. Tous ceux qui sont dans ce cercle seront vaccinés. Que tu aie vu le malade ou non, si tu es dans le cercle, tu sera vacciné », a expliqué Dr Sakoba Keita.

Le personnel de santé aussi sera vacciné

« Tout le personnel de santé de l’hôpital de N’Zérékoré [et du centre de santé] de Gouecké, et même dans les sous-préfectures environnantes va être vacciné. On ne veut plus que les médecins meurent pour apporter des soins. Je vous rappelle qu’on a perdu 115 médecins et agents de santé lors de l’épidémie précédente. Nous ne voulons plus que quelqu’un meure pendant cette (nouvelle) épidémie », a ajouté le patron de l’ANSS qui a annoncé « la mise en place d’un laboratoire à N’Zérékoré d’ici samedi prochain ».

Balla Yombouno