Ce vendredi 19 février 2021, le président Alpha Condé a présidé la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Projet d’appui aux entreprises pour la relance du secteur agricole, en présence de membres du gouvernement, des partenaires au développement mais aussi des responsables de banques primaires évoluant en Guinée. Dans son intervention, le chef de l’Etat semble ne pas apprécier la lenteur des banques primaires dans le financement des entreprises. Le locataire du Palais Sekhoutoureyah les invite à un changement de mentalité, en travaillant « autrement ».

« Quand ces jeunes produisent, il faut aussi qu’ils puissent transporter, transformer et commercialiser. C’est ça l’objectif que nous visons afin qu’ils soient de véritables industriels (…) Malgré le Covid-19, nous allons tout faire pour doubler nos ressources internes et améliorer les routes et les pistes. Car si on produit et qu’on ne peut pas écouler, évidement ça décourage. Donc, le gouvernement va accompagner, j’espère avec l’appui des partenaires et des banques locales qui ne sont pas très portées sur les crédits aux petites et moyennes entreprises. J’espère qu’ils vont changer de mentalité . Nous avons dit gouverner autrement, il faut que les banques aussi travaillent autrement », a déclaré le président guinéen.

Balla Yombouno