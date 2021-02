DAKAR : Sekou Koundouno reçu au siège de Y’en a marre

En séjour dans la capitale sénégalaise, Sekou Koundouno, le responsable des stratégies et de la planification du FNDC a été reçu ce vendredi 19 février au siège du mouvement Citoyen Y EN A MARRE. Selon l’intéressé lui-même, c’était sur « invitation de son coordinateur national du mouvement sénégalais, ALIOU SANE« . L’occasion aurait permis aux deux de passer en revue la collaboration entre leurs mouvements respectifs et de fixer de « nouvelles perspectives pour faire face à la poussée de l’autocratie en Afrique, plus particulièrement en Guinée« .

« Durant deux heures d’horloge, les échanges ont été cordiaux et constructifs dans l’intérêt supérieur des deux dynamiques citoyennes dans le seul but de répondre aux aspirations profondes des peuples opprimés en luttant contre la confiscation du pouvoir par les autocrates« , peut-on lire dans une note dont notre rédaction a reçue de Sekou Koundouno, en guise de compte-rendu de la rencontre. L’activiste guinéen annonce que des « initiatives fortes ont été retenues de façon consensuelle« . Des initiatives dont la mise en œuvre opérationnelle, écrit-il « fera l’objet d’autres échanges entre les différents comités de stratégies et opérations« .

Se réjouissant et exprimant sa reconnaissance pour le soutien et l’accompagnement dont son mouvement a été l’objet de la part de Y’en a Marre, Koundouno dit avoir réaffirmé la « détermination des leaders de sa coordination nationale à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale quelque soit la durée ».

Ledjely.com