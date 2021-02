Des lauréats d’un projet agricole reçoivent leurs prix des mains du président Alpha Condé

Le président Alpha Condé a procédé, ce vendredi 18 février 2021, à la remise des prix aux lauréats du projet d’appui aux entreprises pour la relance du secteur agricole. Un projet financé par la Banque mondiale à travers le PDAIG (projet de développement agricole intégré de Guinée) à hauteur de 1 million de dollars, à l’intention d’une centaine de PMEs agricoles pour faire face à la COVID-19. Le projet a été conjointement lancé en mai 2020 avec l’Agence pour la promotion des investissements privés (APIP).

Avec les appuis à eux apportés, on espère que les PME bénéficiaires sauront mieux résister au choc induit sur leurs activités et leur entités respective par la persistance de la COVID-19. L’objectif étant de relancer leur business, préserver les emplois et les infrastructures productives et dans une perspective de stimulation de l’auto-employabilité des jeunes dans le secteur agricole et d’émulation entre les jeunes agri-preneurs.

En parallèle à l’appui financier, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement technique de la part de l’APIP, de manière à les renforcer pour une meilleure maîtrise de leur business.

Dans son speech de circonstance, le coordinateur du PDAIG, Ibrahima Sambegou Gassama, coordinateur du PDAIG, a fait une classification des projets ayant reçu des appuis. En gros, selon lui, il y a trois catégories. « On a les gros financements qui sont au-delà de 250 à 300 millions ; on a les projets qui sont dans la fourchette de 50 à 100 millions ; et les projets de moins de 50 millions GNF », explique-t-il. Mais les proportions de subventions concédées, selon lui, sont inversement proportionnelles à cet ordre de grandeur. Ainsi, dit-il, les petits projets ont été accompagnés à hauteur de 90 % des besoins exprimés. Ceux dont les sollicitations de financement se situait entre 50 et 100 millions GNF ont reçu un appui se situant à hauteur de 80 % de leurs besoins de financement. Enfin, les gros projets ont été accompagnés à hauteur 60 % de leurs besoins de financement.

Profitant de l’occasion, le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, Nestor Coffin, a quant à lui, assuré que son Groupe continuera à appuyer les efforts du gouvernement dans toutes les réformes qu’il entreprendra en vue de l’émergence de l’économie guinéenne.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, s’est appesanti sur l’impact attendu du projet. Et selon Roger Patrick Millimono, cet impact se traduira surtout par la « création ou le maintien au moins de 500 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects de femmes et de jeunes en milieu rural, la transformation des produits agricoles locaux, le renforcement de la résilience des entreprises agricoles et la contribution à la création de la richesse et la contribution à la réduction de la pauvreté »

Enfin, le président Alpha Condé a mis l’occasion à profit pour souligner que l’agriculture occupe une place de choix dans les quatre chaines de valeurs identifiées pour accélérer le développement du pays. En effet, ces quatre chaines sont les suivantes :

La chaine de valeur des produits miniers,

La chaîne de valeurs des fruits,

La chaine de valeur des cultures maraîchères,

La chaine de valeur des cultures d’exportations

« Et nous sommes engagés aussi à créer 100 000 jeunes entrepreneurs d’ici 2023. Donc, nous vous félicitons de cette initiative et espérons que vous allez continuer davantage », a conclu le président de la République.

Balla Yombouno