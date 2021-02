La Guinée a désormais son Plan Stratégique National de Promotion de l’Abandon du Mariage d’enfant

En recevant ce plan stratégique, le Premier Ministre Chef du Gouvernement s’est, au nom de son Gouvernement, engagé à apporter tout le soutien nécessaire pour sa mise en œuvre.

Le mariage d’enfants en Guinée constitue une préoccupation majeure au regard de son impact négatif sur les droits et le bien-être de l’enfant. Selon les données de l’Enquête Démographique de Santé de 2018, le taux de prévalence du mariage d’enfants en Guinée s’élève à plus de 46%. Pour inverser cette tendance et contribuer ainsi au respect des droits des enfants en Guinée, le Gouvernement, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF a élaboré une Stratégie Nationale de Promotion de l’Abandon du Mariage d’Enfant assortie d’un plan d’action budgétisé d’une valeur de plus de 15 millions de dollars américains pour cinq ans, soit de 2021-2025.

Avec le concours d’une consultante internationale, l’élaboration de cette stratégie s’est appuyée sur les résultats de l’étude socio-anthropologique sur les mariages d’enfants en Guinée, menée en mai 2017, ainsi que des visites de terrain pour rencontrer toutes les parties prenantes.

La cérémonie de remise de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Abandon du Mariage d’Enfant au gouvernement s’est déroulée le vendredi, 11 décembre 2020 en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de la Ministre de l’Action Sociale et des Personnes Vulnérables, de l’Ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, du Représentant Résident de l’UNICEF en Guinée et les autres partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de l’enfance en Guinée.

La Guinée a ratifié les instruments internationaux pertinents de protection des droits de l’enfant pour montrer une volonté réelle de protéger l’enfant. Cependant sur le terrain, plusieurs défis demeurent dans la réalisation des droits de l’enfant, déplore Dr Pierre Ngom, le Représentant e l’UNICEF en Guinée, intervenant au nom des partenaires techniques et financiers : « Malgré cette volonté politique affichée, plusieurs filles sont confrontées à des situations d’exploitation et d’exclusion sociale ou subissent plusieurs formes de maltraitances et d’abus en violation de leurs droits. Les ressources financières ne sont pas suffisamment dégagées dans les budgets nationaux et locaux pour assurer l’existence des services sociaux pour tous ces enfants. Selon l’enquête démographique et de santé de 2018, la République de Guinée enregistrait environ 46 % des femmes âgées de 20-24 ans qui ont été mariées avant l’âge de 18 ans contre 54 % d’après l’enquête à indicateurs multiples de 2016. Ce qui signifie que plusieurs filles sont encore victimes ou à risque de subir ces pratiques ».

C’est pourquoi la Ministre de l’Action Sociale et des Personnes Vulnérables, Hadja Mariama Sylla, a salué l’élaboration de ce plan stratégique qui, s’il est mis en œuvre conformément à son contenu, permettra de venir à bout de cette préoccupation soulevée par les partenaires techniques et financiers. « En se dotant de ce plan stratégique, notre pays réaffirme son engagement concernant les droits de l’enfant et s’inscrit dans la suite logique de la mise en œuvre des recommandations des différentes résolutions de l’Union Africaine, notamment celles du sommet de Lusaka en Zambie en novembre 2015 ».

Madame la Ministre ajotuere que l’élaboration de ce document stratégique portant sur la promotion de l’abandon du mariage d’enfants en Guinée est le fruit d’une forte mobilisation des responsables communautaires, des services techniques sectoriels et des partenaires internationaux, notamment ceux du système des Nations unies sous la coordination de l’UINCEF.

Recevant ce Plan Stratégique National de Promotion de l’Abandon du Mariage d’Enfants, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana s’est engagé au nom de son gouvernement, à apporter tout le soutien nécessaire pour sa mise en œuvre : « Aussi longtemps que nous serons en dessous de la moyenne régionale, la Guinée ne peut pas se considérer satisfaite. L’abandon au niveau régional se situe autour de 44%. La Guinée est encore autour de 46,6%. J’espère que le plan quinquennal qui vise à réduire de 20 points cette situation, va pouvoir y arriver. Notre engagement est de vous dire que rien, absolument rien ne sera ménagé pour que la Guinée progresse très rapidement. Tout en vous remerciant pour vos actions, je prends avec plaisir ce document et je vous aiderai à porter ce plaidoyer », promet le Premier Ministre Chef du Gouvernement.

L’UNICEF a dit toute sa volonté de continuer de soutenir les efforts de plaidoyer, de mobilisation des ressources du Gouvernement auprès des Bailleurs afin de faciliter l’application du contenu de ce plan Stratégique National de Promotion de l’Abandon du Mariage d’Enfants.

Saa Momory KOUNDOUNO