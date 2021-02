RIPOSTE CONTRE EBOLA : le ministre de la Santé sur le terrain à N’zérékoré

Au moment où tous les regards sont rivés sur l’arrivée du vaccin, annoncé pour lutter contre le virus Ebola, le ministre de la Santé est depuis ce dimanche, 21 février 2021, à N’zérékoré pour sensibiliser la population pour que celle-ci accepte ce vaccin qui sera administré aux malades et aux contacts des malades d’Ebola.

Le général de brigade, médecin Rémy Lamah, ministre de la Santé et natif de la sous-préfecture de Gouécké, où la maladie vient de faire sa résurgence, était ce dimanche face à ses parents. « Je suis là pour sensibiliser la population. Il vous souviendra dans le passé que la Guinée avait connu Ebola et à certains endroits, il y a eu des cas de velléités. C’est pour pallier à de telles éventualités que nous sommes venus pour sensibiliser les citoyens avant la vaccination. Dès mon arrivée et après ma prise de contact avec les autorités sanitaires et administratives, je me suis rendu à Gouécké. Là, j’ai pris contact avec toutes les composantes pour éclairer les zones d’ombre qu’elles n’avaient pas comprises sur la maladie et la campagne de vaccination que nous allons mener dans les jours à venir. Aujourd’hui, la population de Gouécké est fin prête à recevoir le vaccin », a-t-il assuré.

Parlant de l’arrivée du vaccin qui était prévu pour le 21 février à Conakry et ça devait être acheminé sur N’Zérékoré pour commencer la vaccination ce lundi 22 février, le ministre de la Santé précise : « Les avions qui devaient transporter les vaccins et les équipements n’ont pas pu atterrir pour mauvaises conditions météorologiques (…) Le gouvernement va affréter un vol spécial pour acheminer le vaccin sur la Guinée et probablement la vaccination pourra commencer demain ou après demain ».

En tant que premier responsable sanitaire du pays, le ministre Rémy Lamah a exhorté les Guinéens à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il a, par ailleurs, remercié les partenaires de la Guinée pour leur implication dans la riposte contre l’épidémie à virus Ebola.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com