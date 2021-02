La commune urbaine de Kouroussa vient de publier un document dans lequel elle exprime sa volonté de s’engager dans une coopération décentralisée avec des communes étrangères. La ville veut tisser des relations à l’international pour ouvrir la capitale du Hamana au monde et bâtir des projets de coopération sur les grands enjeux du développement durable.

Il s’agit d’une note synthétique de diplomatie territoriale qui fournit les caractéristiques de la commune de Kouroussa et présente les enjeux de la coopération décentralisée sur lesquels la ville souhaite engager des partenariats avec des communes étrangères. La vision globale de Kouroussa dans les prochaines années est de devenir une ville pionnière du développement durable et une référence en matière d’éducation primaire et secondaire.

Le développement de l’agriculture et des infrastructures, l’accès aux services de base et surtout les problématiques liées à la dégradation de l’environnement provoquée par l’orpaillage sont au centre des enjeux. Longtemps réputée pour être un vivier d’intellectuels et de hauts cadres de l’administration guinéenne, la commune veut mettre un accent particulier sur le renforcement de la qualité de l’enseignement sur son territoire.

Tous les atouts sont mis en avant dans cette offensive diplomatique à la recherche de communes jumelles pour le rayonnement de Kouroussa à l’international. Les autorités communales veulent également promouvoir la culture de la localité à travers sa fameuse danse du Doundoumba ou la danse des hommes forts.

Cette démarche de la mairie bénéficie également d’un fort soutien de la société civile locale et de plusieurs personnalités originaires de la ville.

Retrouvez le document de Volonté d’engagement de la commune adressé aux collectivités étrangères ainsi qu’aux organismes de solidarité internationale ici.

Fodé Sanikayi Kouyaté