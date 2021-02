Après plusieurs reports, la nuit de la Guinée reprend…

Les 26 et 27 février 2021, se tiendra à Conakry La nuit de la Guinée ; après plusieurs reports dus au Covid-19. L’annonce a été faite ce mercredi 24 février 2021 par l’artiste-chanteur du coupé décalé Oudy 1er, à travers sa structure Oudy prod, lors d’une conférence qu’il a conjointement animée au chapiteau du palais du peuple avec ses amis artistes. L’occasion a été mise à profit par Oudy 1er pour parler du but visé par cet événement qui est « le grand rendez-vous des Guinéens ». Et ce but visé n’est autre que de promouvoir la Guinée, ses artistes et d’ouvrir le pays au reste du monde.

« La nuit de la Guinée réunit plusieurs acteurs sur un même podium en deux jours. Le 26 février, vous aurez une exposition d’art, un défilé de mode avec les stylistes et aussi du textile guinéen. Vous aurez des artistes chanteurs et des comédiens qui vont accompagner aussi les comédiens au chapiteau. Le 27 février, sur l’esplanade du palais du peuple avec toute la crème de la musique urbaine. Pour nous, c’est important de célébrer la Guinée, de célébrer sa culture et aussi d’ouvrir notre pays au monde. Pour cela, on a essayé de mettre tout en place pour la réussite de cet événement. On a décidé, chaque année, de réunir les artistes guinéens sans aucune distinction sur un même podium pour célébrer la Guinée », a-t-il expliqué.

Le port de masque sera obligatoire…

Cet événement se tient en période de crise sanitaire. Et, aux dires des initiateurs, toutes les mesures sont prises, notamment le port obligatoire de masque. « On a pris beaucoup de dispositions pour que les gens respectent les mesures sanitaires qu’on va mettre en place. On a la croix rouge qui est représentée avec qui nous travaillons depuis une dizaine de jours. On a aussi l’ANSS qu’on a saisie. On a vraiment fait en sorte que toutes les personnes qui viendront aient un masque. Ensuite, ils vont se désinfecter et passer à un contrôle de température avant d’avoir accès à la salle », a ajouté Oudy 1er.

Plus de 100 artistes sont programmés sur cet événement. A la conférence de presse, déjà, plusieurs d’entre eux y ont pris part. C’est le cas notamment de Takana Zion, Moussa Mbaye, Petit Kandia, Koundou Waka, Kandet Kanté, Fish Killer, Lama Sidibé…

Balla Yombouno