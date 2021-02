Dans le cadre de son appui à la lutte contre le virus Ebola en Guinée, la France a offert au pays un lot d’équipements médicaux d’une valeur de 11 170 084 euros. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la Pharmacie centrale de Guinée, en présence du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Dr. Ibrahim Kalil Kaba, de l’ambassadeur de la France en Guinée et en Sierra Leone, Marc Fonbaustier, et du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Dr. Sakoba Keita.

Ce don, composé de tenues de protection, va appuyer la Guinée dans sa lutte contre le virus Ebola, en protégeant le personnel de santé qui est au premier rang alors que plus de cent agents de santé avaient été tués par la précédente épidémie.

« Le mouvement de solidarité du président Macron avec la Guinée est de l’appuyer le plus rapidement possible. Je crois que cela s’explique parfaitement par l’histoire, par le destin lié, par ces horizons partagés aujourd’hui (…) Je crois simplement qu’on est au rendez-vous d’un pays ami qui traverse une crise », a déclaré Marc Fonbaustier.

Et de préciser : « Dans ces cartons, vous avez plus de 500 kits de protection spécialisés Ebola, qui vont permettre d’équiper le personnel soignant, médecins ou assistants médicaux, dans le contact qu’ils auront avec des patients. Soit des patients avérés, soit des cas suspects, ou ça va être plus important, la chaîne de vaccination qui est en train de se mettre en place avec cette fameuse technique de la vaccination en ceinture. Nous ne sommes pas seulement sur le front des tenues. Nous avons déployés déjà en Guinée forestière, ce qu’on appelle un poste médical avancé qui a été déployé par le personnel guinéen formé par la protection civile française ».

En recevant ce don de l’ambassade de la France en Guinée, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger s’est dit très heureux de constater que la France a engagé une double action, bilatérale. « D’abord, pour s’assurer que les équipements de protection individuelle étaient acheminés dans un temps record en utilisant le mécanisme européen de protection civile. De l’autre côté, au niveau bilatéral, avec les partenaires de la Guinée, au niveau du Système des Nations-Unies, l’OMS a fait parvenir les vaccins ici, et nous venons d’apprendre d’ailleurs que tous les contacts de Conakry sont vaccinés », s’est félicité Dr. Ibrahima Kalil Kaba.

« Depuis que le ministère de la Santé a déclaré l’épidémie à virus Ebola, le chef de l’État s’est impliqué personnellement. Il a appelé certains de nos partenaires les plus sûrs, en premier lieu, la République française. Il a eu des échanges avec son Excellence Emmanuel Macron par rapport aux besoins immédiats qui ont été exprimés par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire qui portaient en grande partie sur la disponibilité des vaccins d’un côté et des équipements de protection individuelle pour nos médecins et nos infirmiers qui sont en ligne de front par rapport à Ebola », a indiqué le chef de la diplomatie guinéenne.