CROISSANCE ET CONDITIONS DE VIE DES CITOYENS : Kassory Fofana fait un « aveu »

La première édition de Guinea Investment Forum (GUIF), le forum de l’investissement en Guinée, a pris fin ce jeudi 25 février 2021 à Conakry. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana qui, dans un langage d’économiste, a exprimé sa volonté de mettre fin à l’extrême pauvreté en Guinée d’ici 2026.

Cet évènement avait pour objectif, d’une part, de mobiliser les investissements publics et privés afin de mettre en place un pipeline des projets solvables, et d’autre part, d’aider à conclure des transactions structurantes. Une occasion d’amener les partenaires à s’engager et à agir efficacement en vue de faciliter davantage les investissements en Guinée.

Le chef du gouvernement a exprimé ses attentes pour les prochaines années en terme de développement économique et social. « Je veux d’une croissance qui se mange, parce que le divorce entre les gouvernants que nous sommes et les populations que nous servons, est que nous avançons de grands chiffres en terme de croissance et très peu d’amélioration dans les conditions de vie, dans leurs conditions de travail. Nous sommes engagés, le président [Alpha Condé] l’a dit hier, je le répète ici : l’ambition à moyen terme de ce gouvernement est essentiellement sociale », a-t-il déclaré.

Et d’annoncer : « Nous travaillons à créer les conditions pour que la Guinée soit extraite de la réalité de l’extrême pauvreté à l’horizon 2026. C’est un pari, nous tournerons la page de l’extrême pauvreté en Guinée en 2026 ».