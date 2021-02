Fermeture des bars et boites de nuit, suspension des concert et dédicaces… Alpha Condé sonne la fin de la récréation

Il avait annoncé les couleurs dans son intervention à l’occasion de la cérémonie de lancement de l’évènement Guinea Investment Forum (GUIF). Le chef de l’Etat s’était en effet élevé contre le relâchement des gestes barrières, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Eh bien, faisant le constat d’un nouveau regain de la maladie dans le pays, le président Alpha Condé édicte de nouvelles directives destinées à renforcer le dispositif de riposte contre la maladie. D’autant que la Covid-19 est désormais doublée de la résurgence d’Ebola. Au nombre des mesures draconiennes que prend le président de la République, on peut noter le recul du couvre-feu dans la zone spéciale de Conakry, de 23 heures à 4 heures du matin, la limitation du nombre de participants aux cérémonies (mariages, baptêmes et cérémonies funèbres) à 50 personnes, la suspension des concerts, dédicaces et foires ou encore la fermeture des bars, restaurants et boites de nuit à partir de 23 heures…

Bref, nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble des directrices dévoilées ce jeudi 25 février via la télévision nationale

Renforcement des directives sanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid et Ebola

Nous constatons depuis près d’un mois une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans notre pays. Le nombre de cas hospitalisés est passé de moins de 250 patients du 19 janvier à plus de 510 patients au 23 février 2021. Les services de réanimation ont un taux d’occupation de plus de 50 %, au 12 février 2021 et le taux national de positivité est passé d’environ 2 à 8 %. Cette situation est essentiellement due à un relâchement général dans l’application des mesures de barrière sanitaire et plus précisément l’abandon du port des masques, du lavage des mains et du non-respect de la distanciation physique. Cela s’ajoute une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola dont des cas positifs ont été identifiés à Conakry et N’zérékoré

En vue de lutter efficacement contre la Covid et la maladie à virus Ebola, j’invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l’application des mesures ci-après :

Administration publique et des entreprises privées :

Prise de la température à l’entrée des établissements ;

Respect strict du lavage des mains aux entrées et aux sorties des établissements ;

Port obligatoire des masques dans les bureaux, les salles de réunion et dans tout espace de regroupement du personnel ;

Respect de la distanciation physique.

Lieux publics

Mise en place des dispositifs de lavage des mains

Port des masques obligatoire ;

Lieux de culte

Respect de la distanciation physique ;

Port des masques

Lavage des mains systématique

Cérémonies (baptêmes, mariages, cérémonies funèbres)

Port obligatoire des masques

Respect de la distanciation physique

Limitation du nombre de participants à moins de 50 personnes maximum

Lieux de loisirs et culturels

Port obligatoire des masques

Lavage des mains

Réduction de 50 % selon la capacité de la salle pour permettre la distanciation physique, avec un nombre limité pas plus de 100 personnes maximum

Interdiction, suspension de toute manifestation culturelle tels que les concerts, dédicaces et les foires

Fermeture des lieux de loisirs (bars, restaurants et boites de nuit) à partir de l’heure du couvre-feu

Sport

Mise en place des dispositifs pour le lavage des mains

Port obligatoire des masques pour les spectateurs

Limitation du nombre de spectateurs pour le respect de la distanciation physique

Test obligatoire pour les sportifs avant chaque compétition

Ateliers et conférences

Port obligatoire des masques,

Lavage des mains

Organisation de tests rapides des invités

Limitation des participants à 100 personnes

Respect de la distanciation physique

Etablissements scolaires et universitaires

Installation des dispositifs de lavage des mains

Port obligatoire des masques pour les élèves et pour étudiants, enseignants et encadreurs

Mise en place d’un système de test pour les enseignants et étudiants

Transports

Port obligatoire des masques pour les passagers et conducteurs (véhicules, trains, bus et mototaxis).

Test obligatoire pour les chauffeurs et passagers au départ de Conakry vers l’intérieur du pays

Barrages filtrants opérationnels dans la ville de Conakry et à la sortie pour le contrôle du port des masques et des certificats de négativité pour les voyageurs

Maintien des mesures de sécurité sanitaire à l’aéroport international de Conakry Gbessia

Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire en vigueur, l’ensemble des mesures restrictives restent maintenues.

L’instauration du couvre-feu est ramenée de 23 heures à 4 heures du matin

La non-observance de ces mesures de barrière sanitaire conduira à des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, des mesures plus contraignantes seront envisagées si les présentes directives ne sont pas respectées et/ou si la situation épidémiologique ne s’améliore pas.

J’invite tous les acteurs impliqués dans la riposte, chacun pour le concerne, à prendre toutes les dispositions pour l’application des présentes directives, au risque de nous obliger à suspendre les meures allégées (fermeture des mosquées, interdiction des cérémonies de mariage, baptême et toute autre forme de regroupement, voire le confinement.

J’invite le comité interministériel de riposte à me fournir un rapport hebdomadaire sur l’application stricte de ces mesures par les services sus-concernés.

Ledjely.com