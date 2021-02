L’Espagne appuie la Guinée dans sa lutte contre le virus Ebola

Depuis la résurgence du virus Ebola en Guinée, à la mi-février, plusieurs de ses pays amis lui ont apporté leur assistance dans le cadre de la riposte à la maladie. Ce samedi 27 février 2021, le Royaume d’Espagne a fait une contribution de 100 000 euros, à travers la Fédération internationale de la croix rouge, et une livraison de matériel médical de protection contre le virus Ebola.

C’était à la faveur d’une audience que le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a accordé à la secrétaire d’État aux Affaires étrangères de l’Espagne, Cristina Gallach.

Dans sa communication, le délégué de la Fédération internationale de la croix rouge en Guinée, Dr Twahiru Yuma a apprécié ce geste du gouvernement espagnole en faveur de la Guinée, tout en rappelant la genèse de cet appui médical. « Nous avons lancé un appel d’urgence pour la Guinée et les autres pays voisins. Et c’est de là que nous apprécions le programme du ministère des Affaires étrangères qui a planifié une réunion de tous les ministres de la Santé de la région pour étudier la problématique Ebola, parce nous devons tous être dans le même niveau de préparation. C’est pour cela la fédération a lancé un appel d’urgence pour notre pays à la hauteur de 8 points pour 5 millions. Nous apprécions le geste du gouvernement espagnole », a-t-il déclaré.

Prenant la parole au nom du gouvernement de l’Espagne, du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence de coopération espagnole, Cristina Gallach, s’est réjouie de pouvoir faire cette livraison rapide d’urgence : « Le soutien financier va directement à la Croix rouge internationale et à la Fédération de la croix rouge internationale pour les aider à combattre la maladie Ebola. Nous sommes très solidaire avec la Guinée et nous sommes convaincus, avec la bonne gestion de nos amis de la croix rouge avec le gouvernement, ça sera possible d’abattre cette maladie ».

Après le départ des locaux du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, la délégation espagnole a pris la direction du ministère en charge des Investissements et des Partenariats publics-privés, où elle a échangé avec des membres du gouvernement sur les questions de coopération entre les deux pays. Etaient présents à cette rencontre, la ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, le ministre de la Pêche et celui de l’Agriculture et de l’Elevage, en plus du patron du département des Investissements et des Partenariats publics-privés. « Au cours des échanges, on a profité pour évoquer la coopération avec l’Espagne, qui actuellement en Guinée se consacre surtout sur le tourisme, l’industrie et la pêche. Donc, nous avons évoqué avec elle la possibilité d’élargir cette coopération économique avec l’Espagne à d’autres domaines. Nous avons présenté les opportunités qu’il y a en Guinée et nous avons demandé dans un futur proche d’organiser une mission économique espagnole ici pour qu’on puisse aller plus de l’avant, présenter et concrétiser des projets ici en Guinée », a expliqué au sortir de la rencontre le ministre des Investissements et des Partenariats publics-privés, Gabriel Curtis.

Balla Yombouno