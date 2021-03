LITTÉRATURE : Alfa Oumar Rafiou Barry signe « La Guinée au fil de ses présidents »

Vendredi dernier, 26 février 2021, la maison d’éditions Harmattan-Guinée a procédé à la dédicace du livre « La Guinée au fil de ses présidents », écrit par Alfa Oumar Rafiou Barry. C’est un ouvrage de 324 pages qui est composé de cinq parties, dont trois sont consacrées à la gouvernance de ces derniers ; la quatrième sous forme de parenthèse évoque rapidement le régime de transition militaire du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et la cinquième partie destinée à la crise profonde que vit la Guinée et aux pistes possibles pouvant permettre d’en sortir.

Selon l’auteur, ce livre est un témoignage sur les régimes politiques qui se sont succédés en Guinée de l’indépendance à nos jours. « Dieu m’a donné la santé, la chance de voir tout ces présidents (…) Lorsqu’on a la chance de témoigner, de dire ce qu’on a constaté, ce qu’on a vu et d’avoir des idées à proposer, et bien on le fait avec plaisir. Donc, j’ai écris ce livre avec plaisir », a-t-il expliqué.

Alfa Oumar Rafiou Barry présente une rétrospective biographique de son parcours, combinée à une analyse fouillée du fonctionnement des gouvernements de Sékou Touré, de Lansana Conté et d’Alpha Condé (les trois présidents élus de la Guinée depuis son indépendante) qu’il a tous connus, ayant travaillé avec deux d’entre eux et lié une longue amitié avec le troisième depuis les bancs de l’université.

Balla Yombouno