FEGUIFOOT : KPC charge Antonio Souaré et annonce sa candidature à la présidence

C’est désormais officiel, l’homme d’affaires et président du Hafia football club, Kerfalla Camara (KPC) est candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). Il l’a annoncé ce lundi 1er mars 2021, au cours d’une conférence presse qu’il a animée au stade Petit Sory de Nongo, dans la banlieue de Conakry.

A l’entame de son intervention, KPC a donné sa perception de la gestion de la Feguifoot par l’équipe d’Antonio Souaré, avant de donner les raisons de sa démission de la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel. « Les observateurs avertis savent que j’ai été pendant une année environ président de la Ligue guinéenne de football professionnel et vice-président de la Feguifoot. J’ai démissionné de ces deux mandats il y a près de trois ans pour manifester mon profond désaccord face au choix de gestion centralisée, autoritaire et opaque du président de la fédération (Antonio Souaré), ne laissant aucun espace d’expression et d’initiative à la ligue qui s’est vue marginalisée et privée de toute autonomie dans son fonctionnement », a-t-il expliqué.

KPC dénonce les « humiliations » du football guinéen

Pour Kerfalla Camara, le football guinéen a subi des humiliations avec la gestion de l’équipe d’Antonio Souaré. « Nous avons eu à subir récemment l’humiliation d’une disqualification par la CAF de nos U17 pour une sombre affaire de falsification des dates de naissance de nos joueurs inscrits par la Feguifoot pour disputer la CAN de cette catégorie d’âge. Sachant que notre équipe U17 est suspendue au moment où je vous parle. Car nous sommes toujours en train de payer le prix de la sanction infligée à la Feguifoot. Nos jeunes sont par ailleurs totalement ignorés par une Feguifoot qui n’a jamais pris la peine de mettre en place un quelconque programme de formation. Ni même d’organiser des compétitions cadets et juniors dignes de ce nom, pourtant nécessaire au parcours d’un sportif destiné à nourrir son football et le Syli national », a chargé l’homme d’affaires.

Balla Yombouno