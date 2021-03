Appel aux chercheurs et étudiants guinéens (Maitrise et Doctorat)

C’est avec un immense plaisir que nous annonçons la création du Centre d’Analyse et d’Études Stratégiques en Guinée (CAES-Guinée), depuis le 10 février 2021. Ce Centre est né du constat selon lequel la violence politique et le sous-développement qui l’entretient sont les effets d’une désarticulation entre le savoir et la vie politique.

Pour répondre à notre mission, nous allons concentrer nos actions autour de la « Recherche », de la « Publication » et de la « Formation ». Ainsi, le CAES fait appel aux chercheurs et aux étudiants guinéens (maîtrise et doctorat) désireux d’apporter des contributions en lien avec les quatre axes stratégiques suivants :

La transformation des institutions de défense et de sécurité pour répondre au besoin de stabilité politique et sociale Le renforcement de l’arbitrage institutionnel dans une perspective de crédibilisation du processus électoral La réorganisation des mécanismes de justice distributive et d’égalité politique dans un souci de sécurité publique La Coopération régionale et internationale en matière de renforcement de la capacité de l’État guinéen.

Notre perspective n’est pas celle d’une prophétie : il ne s’agit pas de dire que par l’apport des connaissances le changement, comme un coup de baguette magique, adviendra en Guinée. Nous voulons seulement assumer notre responsabilité intellectuelle et politique, en mettant la collaboration de nos intelligences au service de la paix, de la stabilité et de la justice. Pour nous, il s’agit de conscientiser les acteurs et décideurs politiques sur la nécessité de recourir aux connaissances et aux savoir-faire des Guinéens.

Contact et informations :

+224 623 55 13 52

alioubarry54@gmail.com